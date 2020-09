Nina Moric ha il cuore a pezzi: Carlos Maria, ormai maggiorenne, ha deciso di andare a vivere con il padre Fabrizio Corona e questo distacco pesa molto, emotivamente, alla modella, che si sfoga con una lettera sui social.

Le parole disperate di Nina Moric

Quella di Nina Moric sembra più la lettera di una donna che sta dicendo addio al figlio, piuttosto di una che lo vede andare ad abitare con l’altro genitore. Le sue parole -ora non più visibili ma riportate da altre fonti- sono disperate: “Quanto vorrei essere tra le tue braccia, vederti solo per cinque minuti così potrei perdermi nel tuo sorriso, nei tuoi occhi pieni di luce e purezza d’animo.

Il mio cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te. La tua mancanza mi sta divorando. Ho deciso di compatirmi un po’ ”.

Nina Moric al figlio: “Non sei tu che devi essere padre”

Per quanto i rapporti tra Nina Moric e Fabrizio Corona siano ora decisamente più sereni rispetto agli scorsi anni, la Moric non manca di mettere in guardia il figlio: “Cerca di far capire che non sei tu che devi essere padre ma sei un figlio.

Essere complici con tuo padre è bellissimo ma dev’essere un rapporto disinteressato. Però so per certo che ti vuole un bene immenso”.

D’altronde, era stata la stessa Nina, in un commento a un follower, a spiegare di comprendere la scelta di Carlos: “Ha 18 anni e quindi decide lui dove vivere, probabilmente con il padre si diverte di più. A quanto pare io sono troppo noiosa”.

La reazione di Nina Moric

Oggi, nelle stories, è apparsa una lunga nota della modella, che forse vuole mettere a tacere polemiche sorte dopo i messaggi dei giorni precedenti: “Bisognerebbe essere in grado di “osservare” senza “giudicare”, tenendo in considerazione il vissuto della persona in questione, ed andare oltre ciò che spesso “sembra” ma non “è”, considerando che un determinato modo di comportarsi è solo una maschera che cela una profonda sofferenza“.

Approfondisci:

Nina Moric racconta il suo incubo: “La mia vita è stata annientata”

Fabrizio Corona parla di Carlos: “Mi fa stare bene”. Nina Moric risponde: “Spero non rimarrà deluso”

Scivolone per Carlos Corona, parole forti sui social.

Nina Moric: “Vergogna”