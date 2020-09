Un martedì con la carica questo 8 settembre, che oggi in tv promette tanta attualità, storie e anche sport. Con il rientro dalle vacanze ritroviamo nuovi nodi al pettine che Bianca Berlinguer affronterà sulla Rai, mentre su Mediaset torna Paolo Giordano con le tematiche più attuali del momento.

Vediamo nel dettaglio allora quali sono le anticipazioni della serata, scoprendo insieme la programmazione delle reti Rai e di quelle Mediaset.

Martedì in Rai tra storie e attualità

Il martedì in Rai è straordinariamente coinvolgente con il suo palinsesto ricco di appuntamenti.

Ci sono storie, docu-reality e l’imperdibile appuntamento con Bianca Berlinguer.

La storia di Ottilie Von Faber Castle

Su Rai 1 alle 21.25 va in onda Ottilie Von Faber Castle, ragazza di 16 anni che dopo la morte improvvisa del padre, magnate delle matite, si ritrova ad ereditare le redini di un impero in quanto unica erede. La giovane dovrà raccogliere il peso di enormi responsabilità.

Gli appuntamenti del martedì in Rai

Alle 21.20 su Rai 2 torna Boss In Incognito. Il docu-reality, condotto da Max Giusti, raccoglie l’esperienza di alcuni imprenditori che decidono di svestire il ruolo di capo e confondersi, sotto mentite spoglie, tra i dipendenti delle loro aziende.

Invece su Rai 3, alle 21.20 Bianca Berlinguer rinnova il suo appuntamento con #CartaBianca. Al rientro dalle vacanze gli italiani devono fare i conti con molte questioni lasciate in sospeso, come l’epidemia da Coronavirus, il ritorno a scuola o le conseguenze del post lockdown.

Mediaset, ventaglio di proposte

In questo secondo martedì di settembre Mediaset ci propone tante varianti, dal calcio al cinema, passando per il dibattito socio-politico. Ecco di seguito tutti gli appuntamenti della serata.

Sport e politica

Su Rete 4 alle 21.25 torna Mario Giordano con Fuori Dal Coro. Con questa puntata di martedì 8 settembre si apre una nuova edizione del talk in cui si affrontano tematiche calde di attualità. In questo primo appuntamento tra gli argomenti in campo ci sarà l’evoluzione dell’epidemia di Coronavirus.

Su Italia 1, alle 20.35 va in onda Francia-Croazia, per una nuova sfida della Nation League che andrà in onda dallo Stade de France di Parigi.

Il cinema su Canale 5

Infine alle 21.20 su Canale 5 va in onda Windstorm 4, in prima visione.

Mika e il suo cavallo subiscono un incidente che lascia il segno su di loro. Intanto la nonna di Mika, Kaan e Sam, preoccupata per Kaltenbach prova a fidarsi di Isabell personaggio sinistro. Ma quando tutto sembra perduto arriva Ari, che sembra avere un effetto positivo sul cavallo.