Si avvicina la data di inizio della prossima edizione del Grande Fratello Vip, la seconda per quest’anno, e molti dei concorrenti fanno già parlare. Ecco chi è Denis Dosio, futuro inquilino della casa più spiata d’Italia, e come inizia la sua carriera nel mondo dello spettacolo.

Denis Dosio: l’ascesa al successo grazie a Youtube e ai social

Secondo quanto riportato da diversi siti, Denis Dosio nasce nel 2001, a Forlì, ma ha origini italo-brasiliane. L’amore per i social nasce fin da subito: il giovane Denis apre il proprio canale Youtube, chiamato appunto Denis Dosio, nel 2017.

Attraverso il social il giovane condivide con il pubblico episodi e aneddoti della sua vita, sia scolastica che non.

La grande popolarità però nascerà grazie all’amicizia con Luca Vittozzi, protagonista della fortunata serie Rai Il collegio, seguita da molti giovanissimi. Grazie a questa conoscenza, Denis fa un vero e proprio balzo verso la popolarità e inizia a diventare seguitissimo sui social, tanto da raggiungere quasi 800mila follower su Instagram.

Denis Dosio e la nuova avventura in televisione

Dai social l’ascesa del giovane Denis passa anche attraverso la tv.

Nel 2019 viene ospitato nel salotto di Barbara d’Urso a Pomeriggio Cinque, dove è stato al centro di un dibattito sui cachet degli influencer.

Il giovane ha anche intrapreso la carriera di cantante: il suo ultimo singolo estivo Fatto a regola d’arte ha avuto un discreto successo di pubblico, totalizzando 5 milioni di visualizzazioni su Youtube.

Ora la nuova avventura televisiva per Denis inizia con il Grande Fratello Vip, che partirà il prossimo lunedì 14 settembre con la conduzione di Alfonso Signorini. In compagnia del giovane anche altri volti più noti del mondo dello spettacolo tra cui Elisabetta Gregoraci e Patrizia De Blanck.

Non resta che attendere per vedere come se la caverà il giovane Denis nella sua prima avventura da protagonista di un reality.

*immagine in alto: Instagram/Denis Dosio

