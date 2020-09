Da diverse ore Nina Moric ha scatenato l’ilarità dei fan per una piccola disavventura di cui è stata protagonista. La bella modella croata doveva portare il suo gattino dal veterinario ma quando è arrivata davanti allo studio si è accorta di un piccolo imprevisto.

Nina Moric dimentica il gatto a casa

Una Instagram Story che ha fatto il giro del web con annessi commenti esilaranti. Si tratta di un breve video con protagonista Nina Moric, in macchina davanti allo studio del veterinario: “Ragazzi tutto bene” dice, per poi aggiungere: “Sono davanti al veterinario perché doveva visitare il gatto, ma me lo sono dimenticato a casa”.

La bella modella a quel punto ride imbarazzata per il momento di défaillance dicendo: “Mi sa che ci vado io a fare un controllino. Che disastro”.

Il video virale scatena i fan

Ovviamente il video è diventato virale e in tanti si sono rispecchiati in Nina Moric: “Chi non si è sentito aumento una volta nella vita Nina Moric che si scorda il gatto a casa e va dal veterinario da sola?”. Oppure: “Nina Moric come stile di vita”, un altro scrive “Ti adoro”, un altro ancora “Sei la vita” oppure “Mi sento meno sola”.

Il gatto di Nina Moric

New entry in casa Moric, si chiama Moon ed è un dolcissimo gattino nero, razza Bombay, nato a maggio, dagli occhi grandi. Talmente adorabile che mamma Nina gli ha dedicato un profilo Instagram tutto suo sotto il nome di Moon Darknmagic Bombay.

La bella modella è innamoratissima del suo cucciolo, come si fa vedere nelle stories: “Io non ho mai avuto gatti in vita mia ma giuro… talmente lo amo… Non so come ho fatto a stare senza di lui tutto questo tempo, è una cosa inspiegabile”.

