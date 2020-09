Non finiscono i grandi ritorni di questa seconda settimana di settembre. Oggi in tv ritroviamo altri 2 amatissimi programmi che riprendono con una nuova edizione dopo la pausa estiva. Stiamo parlando di Chi L’Ha Visto e Temptation Island.

La programmazione di questo mercoledì 9 però è molto ricca e tra poco andremo a scoprirla insieme, canale per canale.

In Rai il ritorno di Federica Sciarelli

Oltre all’atteso ritorno di Federica Sciarelli, il mercoledì in Rai ci regala storie, tra serie tv e miniserie. Ecco di seguito tutte le anticipazioni della prima serata sulla tv di Stato.

Le storie del mercoledì

Alle 21.25 su Rai 1 va in onda la seconda parte della miniserie Ottilie Von Faber Castle. La sedicenne Ottilie ereditiera dell’impero delle matite, dopo la morte improvvisa del padre si ritrova alla guida dell’azienda di famiglia. Ma le responsabilità non sono il suo unico problema, anche i sentimenti la tengono impegnata, il suo cuore è diviso tra Alexandre e Philip.

Invece su Rai 2, alle 21.20 vanno in onda altri 2 episodi di The Good Doctor. Nella prima puntata dal titolo Ossessione, il dottor Murphy rischia il tutto per tutto per un paziente affetto da una malattia misteriosa.

Nel frattempo, Claire e Melader portano avanti la loro relazione nascondendola a tutti.

La nuova stagione di Chi L’Ha Visto?

Su Rai 3 alle 21.20 Federica Sciarelli dà il via ad una nuova stagione di Chi L’Ha Visto?, uno dei programmi più longevi della storia della tv italiana, ormai giunto al suo trentunesimo anno di messa in onda. Il format torna dopo la pausa estiva, interrotta solo dallo speciale di tre settimane fa, dedicato a Viviana Parisi e il piccolo Gioele.

Mediase tra cinema e reality

Mediaset il mercoledì si fionda sul cinema tra commedia italiana e cult d’azione. Ma non mancano succose novità, come la nuova edizione di Temptation Island.

Il cinema del mercoledì

Su Rete 4 alle 21.25 sarà trasmesso il film del 2011 con Vincenzo Salemme e Asia Argento, Baciato dalla Fortuna. Salemme nella pellicola interpreta Gaetano che tormentato dai debiti e dagli alimenti per la ex moglie, vince finalmente all’enalotto con la combinazione che gioca da anni. Purtroppo però quando la combinazione risulta vincente a causa della perdita della memoria, Gaetano non ricorda di averla giocata.

Su Italia 1 alle 21.20 andrà in onda il film del 1982 Rambo, con Sylvester Stallone. John Rambo è un reduce di guerra che di ritorno dal Vietnam si mette sulle tracce di un commilitone. Ma quando lo sceriffo della città comincia a dargli la caccia senza motivo, lui dà il via ad una fuga che scatena una guerra.

La nuova edizione di Temptation Island

Su Canale 5 alle 21.20 Alessia Marcuzzi raccoglie il testimone da Filippo Bisciglia, che a luglio a condotto Temptation Island versione vip.

Ora la conduttrice torna sull’isola delle tentazioni dopo il successo dello scorso anno per la versione nip.