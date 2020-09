Cosa potrà vedere il pubblico in televisione sabato 12 settembre? In onda tornano le nuove puntate di Tu si quel vales, uno dei programmi più seguiti del weekend.

Questa sera in onda sui canali Rai

Su Rai 1 va in onda il film Assassinio sull’Orient Express. La nota storia di un uomo di affari che viene ucciso in circostanze misteriose sull’Orient Express. Il direttore chiede l’aiuto di Hercule Poirot, ed è al grande investigatore che tocca scoprire la verità.

Su Rai 2 tornano le puntate di S.W.A.T.. Cielo di fuoco è la prima puntata in onda: Hondo rientra a lavoro e si occupa del caso di un uomo che usa droni come dispositivi di detonazione.

Malafede: la moglie del capo di una setta fugge dalla clinica psichiatrica e vuole organizzare un omicidio di massa.

Su Rai 3 va in onda Sulla mia pelle, il film che racconta la vicenda di Stefano Cucchi, morto a 31 anni all’ospedale Sandro Pertini di Roma mentre era in stato di detenzione. Poco prima dell’inizio del film, Rai 3 farà una piccola introduzione con Federica Sciarelli.

Stasera in onda sui maggiori canali Mediaset

Su Rete 4 va in onda il film The debt collector. Un maestro di arti marziali è in difficoltà economiche e la sua palestra è vicina alla chiusura. Così va a lavorare per la mafia nella riscossione dei debiti.

Tu si que vales torna su Canale 5 con nuove puntate. In giuria sempre Maria De Filippi, Gerry Scotti, Teo Mammucari e Rudy Rerbi, la conduzione invece è affidata come sempre a Belen Rodriguez, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni.

Il cacciatore di giganti è il film scelto da Italia 1 per il sabato sera. Un ragazzo vero torna a casa dal mercato solo con alcuni fagioli, lo zio arrabbiato li lancia via, ma questi finiscono nell’acqua causando la nascita di una pianta gigantesca che arriva oltre le nuvole. Lassù c’è il paese dei giganti, scacciati dalla Terra e pronti a prendersi la loro vendetta.