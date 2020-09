Questa sera in onda sui canali Rai

Su Rai1 va in onda i Soliti Ignoti Special Vip con uno dei conduttori più apprezzati della Rai, Amadeus.

Rai 2 sceglie due telefilm per questa serata di domenica. Il primo, Hawaii Five-0, con la puntata Influencer. Il governatore chiede a due influencer di realizzare un video per l’arruolamento in Polizia. Alla squadra tocca raccogliere materiale e indagare per un omicidio. Il secondo è N.C.I.S. New Orleans con la puntata Una famiglia perfetta. Un giovane tenente della Marina muore cadendo dalle scale, ma non sarebbe un semplice incidente.

Su Rai 3 va in onda il film Papillon che racconta la storia di Henri “Papillon” Charrière, uno scassinatore incastrato per omicidio e condannato a scontare la pena nella colonia penale sull’Isola del Diavolo. Papillon crea una alleanza con un altro condannato, per tentare la fuga e sarà anche la nascita di una grande amicizia.

Stasera in onda sui maggiori canali Mediaset

Unknown Senza Identità è il film scelto da Rete 4 per la domenica sera. Un celebre botanico americano, sposato, atterra a Berlino ma ha un incidente in auto e viene ricoverato incosciente.

Quando si risveglia ricorda solo il suo nome e sua moglie, ma lei non sa chi sia lui e al suo fianco c’è un altro uomo. Al protagonista non resta che scoprire cosa è successo e allontanare quell’uomo.

Un grandissimo ritorno invece per Canale 5. Questa domenica ritornerà in onda Live non è la d’Urso, Barbara d’Urso torna in tv con il programma che l’anno scorso ha conquistato la domenica sera televisiva.

Shark – Il primo squalo è la scelta di Italia 1 per la domenica sera.

Un sommergibile viene attaccato da una creatura enorme e ora giace sul fondo del Pacifico con l’equipaggio ancora intrappolato. Un esperto di salvataggi subacquei viene incaricato di tentare il salvataggio, ma non è la prima volta che si trova di fronte a quello squalo enorme.