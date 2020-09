La televisione sta cambiando. Un po’ a causa dell’emergenza sanitaria che porta ad uno sconvolgimento degli studi televisivi e anche perché siamo a settembre ed è arrivato il momento di mettere in atto un nuovo palinsesto e lasciarsi alle spalle il periodo estivo. E così Italia Sì cambia e Rita Dalla Chiesa, come altri, non ci sarà più.

Rita Dalla Chiesa non sarà più a Italia Sì

I fan di Rita Dalla Chiesa si dovranno adattare a non vederla più a Italia Sì, programma di cui era diventata opinionista fissa insieme a Elena Santarelli, Mauro Coruzzi e Manuel Bortuzzo.

Il programma della Rai cambia veste, Marco Liorni ha infatti scelto di non avere più ospiti fissi, ma anzi di andare a rotazione. Da adesso in poi il programma dovrà scontrarsi con Verissimo su Canale 5, una sfida certamente non facile visto quanto è apprezzata Silvia Toffanin.

Rita Dalla Chiesa ospite a Il caffè di Rai1

Resta però il fatto che i fan non dovranno attendere molto per rivederla in televisione. Infatti Rita Dalla Chiesa torna in onda già domani mattina, di sabato, su Rai 1, per una nuova puntata di un programma Rai.

Sabato 12 settembre ecco tornare in onda Pino Strabioli e Roberta Ammendola, i due conduttori del programma Il caffé di Raiuno. L’ex amata conduttrice di Forum sarà ospite della puntata di domani insieme ad una amata attrice, Nancy Brilli.

Che cos’è Il caffè di Rai1

Pino Strabioli e Roberta Ammendola sono alla conduzione del programma Il caffè di Rai1, il sabato mattina a base di cultura di mamma Rai. Approfondimenti su teatro, cinema, libri, musica e arte per tutti gli appassionati e non solo.

