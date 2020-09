Luigi Chiatti è conosciuto come il mostro di Foligno perché fra il 1992 e il 1993 si macchiò di 2 orribili omicidi. Le sue vittime furono 2 bambini. Chiatti è detenuto in Sardegna e ogni 2 anni, scrive l’Unione Sarda, la sua pericolosità sociale viene valutata. Il giudice di sorveglianza di Cagliari ha infatti decretato nei giorni scorsi che il mostro di Foligno è ancora oggi pericoloso per la società. Lo scorso maggio, Foligno è stata teatro di un’altra tragedia con protagonista una giovane vittima: una bambina di soli 3 anni ha perso la vita in un incidente in piscina.

Gli omicidi di Luigi Chiatti

Simone Allegretti aveva solo 4 anni. Lorenzo Paolucci 13. Luigi Chiatti spense le loro giovani vite nella città umbra di Foligno. Nel ’94 iniziò il processo, che vide come prima condanna due ergastoli. Nel ’96 la corte d’Assise d’Appello di Perugia riformulò la sentenza, riconoscendo la semi-infermità mentale dell’accusato. La pena fu cambiata in 30 anni di reclusione, che Chiatti ha scontato in carcere a Prato. Nel 2015 è stato disposto il suo trasferimento per almeno 3 anni in una Rems (Residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza).

Fu scelta come destinazione la Rems di Capoterra (Cagliari). Nel 2018 prima e nel 2020 poi, il giudice di sorveglianza del capoluogo sardo ha confermato la pericolosità sociale del soggetto. Secondo quanto riportato dall’Ansa, questa misura di sicurezza potrebbe teoricamente durare a vita.

“Il mostro di Foligno”

Luigi Chiatti nacque a Narni (Terni) il 27 febbraio 1968, con il nome di Antonio Rossi. Sua madre lo abbandonò in un orfanotrofio, dove visse fino ai 6 anni, quando i coniugi Ermanno Chiatti e Giacoma Ponti lo adottarono e lo portarono con loro a Foligno.

Il 7 agosto del 1993, poche ore dopo l’omicidio del 13enne Lorenzo Paolucci, le forze dell’ordine arrestarono Luigi Chiatti nella sua abitazione. Il delitto era stato compiuto lì vicino e le tracce portavano dritte a casa Chiatti. In poco tempo, le indagini e le dichiarazioni dello stesso Chiatti risolsero anche il mistero della morte di Simone Allegretti, il 6 ottobre 1992, ritrovato grazie ad un biglietto anonimo firmato “Il mostro di Foligno”. Era stato lo stesso Chiatti a darsi quel tristemente celebre soprannome.