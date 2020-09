Alessandra Mussolini e Maykel Fonts potrebbero essere una delle coppie più spumeggianti di Ballando con le Stelle, ed hanno già dato modo di far parlare.

I due compaiono piuttosto spesso insieme su Instagram, sia nel profilo di lui che in quello di lei, ma è un video in particolare che ha scatenato le chiacchiere dei fan della coppia in questi giorni.

Alessandra Mussolini e Maykel Fonts: la coppia che scoppia

Maykel Fonts ed Alessandra Mussolini sono ormai una coppia affiatatissima: non solo sono ballerini che lavorano molto bene insieme e che sembra abbiano anche legato moltissimo: sono molti i video che li mostrano scherzare insieme e farsi i complimenti a vicenda (“guardate com’è bella la mia compagna di ballo oggi!”, esclamava lui in uno di questi video).

Il video di Maykel Fonts

L’ultimo video insieme li ha girato lui, ma pubblicato lei: “Com’è andata oggi la lezione?” Chiede lui a lei, mentre la politica risponde con un accenno di timidezza: “Io credo molto bene..io ho dato tanto, a te, sono molto soddisfatta di me stessa, e tu?”



Lui, invece di rispondere, continua con la sua piccola “intervista”, ponendo una domanda provocatoria: “E l’esperienza di ballare con un nero?”.

Alessandra Mussolini e la storia politica

Il riferimento è facilmente intuibile: Alessandra Mussolini, oltre ad essere la nipote del Duce Benito Mussolini, è anche una politica italiana da sempre legata a partiti di destra. In molti ancor’oggi si ricordano, inoltre, della frase “Meglio fascista che fr*cio” che la politica rivolse a Vladimir Luxuria, anni fa, durante un dibattito a Porta a Porta.

La reazione di Alessandra Mussolini

La reazione di Alessandra Mussolini con Maykel Fonts, invece, è stata decisamente positiva: “Ma quale nero, ma se è meraviglioso!”.

Non è mancato anche un bacio a stampo sulla guancia al suo maestro. Non altrettanto positiva è stata la reazione del pubblico -quantomeno su Twitter- alla coppia Fonts-Mussolini: in molti hanno trovato l’accoppiata di cattivo gusto.