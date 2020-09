Nina Moric e Fabrizio Corona, per loro non c’è pace. Di recente il figlio Carlos ha scelto di vivere con il padre e sembra che una nuova profonda crepa si sia creata tra i due genitori. Ieri sera Fabrizio Corona è stato ospite di Barbata d’Urso a Live Non è la d’Urso e alcune sue dichiarazioni hanno scatenato la ex.

Fabrizio Corona parla di Carlos

“Carlos è maggiorenne e ha deciso di vivere con il padre“, racconta Fabrizio Corona in collegamento allo studio di Barbara d’Urso. “Nina ci manca molto, la nostra porta è sempre aperta, non entro in polemiche perché al momento non è capace di dare giudizi seri.

Nina non sta bene ha passato cose bruttissime, le vogliamo bene“, sottolinea ancora.

La conduttrice fa sentire la propria vicinanza all’ex paparazzo e spiega: “Carlos sta benissimo ed ha un attaccamento enorme per il padre ed è un amore reciproco, non si sono mai lasciati la mano e io questo a Fabrizio devo riconoscerlo“.

Verso la fine del collegamento c’è anche del tempo per scherzare: “Prima di chiudere Barbara volevo dire che sei splendida, che sapere che hai 65 anni è incredibile.

Quando ti ho visto ero meravigliato. Io sono single Barbara se vuoi sono disponibile“, dice Corona alla conduttrice. “Grazie ma di anni ne ho 63. Sono single anche io ma diciamo che sei troppo impegnativo, volevi fare, fare la cosa mediatica pure con me? Detto questo anche ciao. Salutami assoreta“, replica lei tra le risate.

Guarda il video

La risposta di Nina Moric

Non tarda ad arrivare la replica di Nina Moric, come spesso accade, via Instagram: “Lo scopo del gioco è semplice: tu vinci, io perdo.

In questo modo io faccio da babysitter al tuo fragile ego mentre affondi in un mare di dubbi su di te stesso. Ecco perché evito di vivere nel tuo mondo disfunzionale“. Poi affonda il coltello: “Non hai ancora annunciato il grande debutto di Carlos Maria a Verissimo ad ottobre?“, svela lei a quel punto, “Sai cosa ti dico, pur volendoti bene stai sbagliando. Hai fallito con te stesso. Quindi evita di fare gli stessi errori con il nostro amato figlio“.

Approfondisci

Fabrizio Corona chiarisce la gaffe di Carlos: “Putiferio sul nulla”

Fabrizio Corona parla di Carlos: “Mi fa stare bene”.

Nina Moric risponde: “Spero non rimarrà deluso”

Fabrizio Corona e il figlio Carlos insieme per gli auguri a Nina Moric: il video