Da quando la partecipazione di Stefania Orlando al Gf Vip è diventata ufficiale, in molti si sono chiesti se l’ex marito dell’attrice, Andrea Roncato, guarderà la sua ex compagna in trasmissione o se, addirittura, abbia intenzione di esserle vicino in qualche modo.

L’attore ha risposto ad ogni domanda in merito, facendo chiarezza sull’attuale rapporto con l’ex moglie.

Stefania Orlando concorrente del GF

Andrea Roncato e Stefania Orlando sembra siano rimasti in rapporti civili, benché -dopo un’iniziale periodo molto positivo dopo il divorzio- non siano propriamente amici. Lui, però, ha messo in chiaro in un’intervista al settimanale Mio che non ha più un ruolo nella vita dell’ex moglie e che non intende partecipare alla trasmissione, magari come ospite: “Se lei reputerà giusto raccontare di me, va bene, ma non andrei in tv a litigare.

La dignità non ha prezzo”. Roncato esclude anche l’eventualità di andare nello studio del Grande Fratello Vip al mero scopo di dare il suo appoggio all’ex moglie: “Io non c’entro più niente con lei. Chiameranno suo marito”.

Andrea Roncato ed il GF Vip

Roncato è stato tassativo anche per quanto riguarda un altro dettaglio, ovvero la possibilità di seguire comunque il programma e sostenere la Orlando tramite televoto: “Non è una trasmissione che guardo e preferisco un bel film su Netflix.

Per me non ha nessun valore artistico: se uno vuole rilanciare la sua carriera deve darsi da fare e farsi venire delle idee”. Nessuno rancore, comunque, alla Orlando, al quale Roncato augura fortuna e felicità.

Andrea Roncato e Stefania Orlando: il matrimonio

Stefania Orlando è stata la moglie di Andrea Roncato dal 1997 al 1999. Il matrimonio è finito per una decisione di lei, che non accettava la vita estremamente sregolata di lui.

A confermarlo è stato anche Roncato, che a Nuovo ha raccontato:“Invece di stare a casa e fare il marito, passavo le notti fuori. Stavo in discoteca e tornavo a casa la mattina. Quando mi offrivano la cocaina, ci cascavo. È stato un periodo terribile. Stefania ha sofferto molto e non me lo perdonerà mai”.

Stefania Orlando e Nicole Moscariello

Lei, dal canto suo, ha raccontato che ci sono stati errori da ambo le parti, ma anche di aver sofferto molto per quanto è accaduto.

Oggi, i due non sarebbero amici anche per via del nuovo matrimonio di Roncato con Nicole Moscariello: “Non parlerei di colpe ma di scelte. Lui, stando a quanto mi ha detto in quell’occasione, sostiene che sua moglie sia molto gelosa e poco aperta alle famiglie allargate. Un vero peccato perché gli affetti vanno sempre preservati”.