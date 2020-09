Il nuovo programma di Massimo Ranieri presto arriverà su Rai Tre. Infatti, lo show dal titolo Oggi è un altro giorno, ideato e condotto dall’artista napoletano, è previsto per novembre. Ecco tutte le anticipazioni sul prossimo varietà.

Oggi è un altro giorno: gli argomenti trattati

Il grande maestro Massimo Ranieri ben presto delizierà il pubblico da casa con una grande novità firmata Rai. Infatti, a partire da fine novembre, su Rai tre, condurrà per 4 serate settimanali un nuovo show, dal titolo Oggi è un altro giorno. Anche se non si conoscono a fondo tutti i particolari del programma, sappiamo già che lo spettacolo non sarà un one man show, format in cui si cala abilmente Massimo Ranieri.

Infatti, il nuovo programma della terza emittente televisiva nazionale sarà improntato su un approccio più intimo e trasversale, nel quale non mancherà la coinvolgente narrazione di Ranieri sui sentimenti e sulle curiosità della vita. Il racconto scritto con il suo autore Gualtiero Pierce sarà ovviamente accompagnato dalla musica, immancabile protagonista. L’appuntamento è previsto, probabilmente, di giovedì sera e verrà trasmesso dall’auditorium del Centro di produzione della Rai di Napoli.





Ospiti del programma: amici e colleghi

Durante lo spettacolo, l’artista accompagnerà il pubblico come in un viaggio tra le emozioni della vita, ma non sarà da solo. Saranno presenti sul palco insieme a Massimo Ranieri molti ospiti amati dal pubblico. Gli amici e colleghi che si alterneranno durante lo show saranno una parte fondamentale dello spettacolo e saranno persone con cui il maestro ha un legame sia artistico sia personale. Ed è proprio questo lato intimo che sarà una parte fondamentale di Oggi è un altro giorno e per far sì che questo sia possibile, è previsto un camerino molto particolare.

Difatti, questo sarà un luogo in cui gli artisti, oltre a cantare con Ranieri, potranno raccontarsi di più ed in modo diverso al pubblico.