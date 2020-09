Il 14 settembre di 20 anni fa partiva la prima edizione del Grande Fratello, il programma di Canale 5 diventato il reality show più longevo della televisione italiana. Tra i concorrenti di quella storica edizione, tra i quali figuravano Pietro Taricone, Rocco Casalino e Marina La Rosa, non tutti forse si ricordano il nome di Francesca Piri. La ragazza leccese fu la prima ad essere eliminata, dopo solo due settimane nella Casa, ma anche la prima ad assaporare l’effimera popolarità regalata dalla televisione: “I soldi non erano così tanti da poter durare in eterno – ricorda oggi in un’intervista a TvBlog – però mi hanno aiutato molto”.

La prima eliminata del Grande Fratello

Nata nel 1976 a Galatina, in Puglia, Francesca Piri stava studiando per diventare estetista, poco prima che la chiamata dei produttori del Grande Fratello le cambiasse la vita. In quel settembre del 2000 fu la prima concorrente ad essere eliminata, ma all’esterno venne accolta quasi come una star: “Rimasi scioccata dalla popolarità, non potevo più andare al supermercato o mangiare un panino in strada. Appena mi riconoscevano venivo accerchiata”.

A giocare un ruolo decisivo fu anche la sensazione di grande novità che accompagnò la prima edizione del reality show. La curiosità del pubblico nei confronti dei concorrenti consentì a Francesca di togliersi qualche soddisfazione: “Ti pagavano per passare un’ora in un locale a firmare autografi. Dei soldi li misi da parte, una parte li usai per togliermi degli sfizi”.

Che cosa fa oggi Francesca Piri

Dopo qualche tempo, però, i soldi finirono e le proposte di lavoro legate al mondo della televisione diventarono mano a mano sempre di meno.

Francesca scelse quindi di ritornare alla propria vita, di iscriversi all’università e di laurearsi. Oggi lavora in tutt’altro settore: “Mi occupo di trascrizioni di udienze penali – spiega – Lavoro da casa, il mio è uno smart working ante-covid. Mi collego con i Tribunali del nord Italia, mi mandano gli audio dei processi e li trascrivo”.

A vent’anni esatti da quella prima edizione rimangono tanti i ricordi. Eppure, nonostante un pizzico di nostalgia, Francesca Piri ammette di non nutrire un particolare interesse per la versione attuale del Grande Fratello: “Non lo guardo molto perché non fa parte dei miei programmi preferiti, ma il Grande Fratello di oggi è un’altra cosa”.

*(Immagine in alto: Instagram / Francesca Piri)

Approfondisci

Grande Fratello Vip, amaro l’esordio: è già polemica sulla battuta di Pupo

Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini sul cast: “Hanno una carica fortissima”

Grande Fratello Vip, la conferma a poche ore dalla diretta: c’è un caso di Coronavirus