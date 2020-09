È giallo in questi momenti davanti alla prima puntata del Grande Fratello Vip. C’è Alfonso Signorini, c’è Pupo e c’è l’Elia, i concorrenti ribattezzati “vipponi”, uno dopo l’altro sfilano sul red carpet che li conduce verso la casa più spiata d’Italia eppure, qualcosa manca lo stesso.

È la domanda a cui in molti stanno cercando di dare una risposta: Elisabetta Gregoraci, dov’è? Voci di corridoio da dietro le quinte del Grande Fratello Vip sembrano aver confermato che la showgirl questa sera non entrerà nella casa come invece era previsto!

Grande Fratello Vip, è giallo su Elisabetta Gregoraci

“Siamo tutti in fibrillazione per l’ingresso della Gregoraci #vogliamoeli“, scrive qualcuno su Twitter commentando i fatti de Il Grande Fratello Vip eppure, dell’ex compagna di Flavio Briatore nemmeno l’ombra.

Non è chiaro cosa stia accadendo dietro le quinte, o meglio, molto lontano dalla porta rossa della casa più spiata d’Italia sebbene sembra sia ormai certo che la showgirl questa sera non farà ingresso insieme a parte dei nuovi “vipponi”, i concorrenti della quinta edizione della versione del reality di Alfonso Signorini.

La decisione dell’ultimo minuto?

A lanciare l’indiscrezione su quanto accaduto in questi istanti in quel del reality è Tvblog. Voci che giungono alle orecchie del blog sembrano riferire di un improvviso “forfait” della Gregoraci dovuto a motivi assolutamente personali. Pare infatti che la showgirl sarebbe dovuta entrare nella casa questa sera, nel corso della prima puntata ma qualcosa l’abbia fatta desistere. Al momento, sempre delle “voci di corridoio”, sembrano riferire che la Gregoraci farà il suo ingresso venerdì, nel corso dunque della seconda puntata del reality insieme alla seconda parte della “truppa”.

È indubbio però che ciò scatenerà la delusione di molti che si aspettavano il grande ingresso per ora solo rimandato, forse.

