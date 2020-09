La televisione entra nel vivo. Ecco cosa prevede la programmazione serale televisiva di martedì 15 settembre 2020, sui maggiori canali di Rai e Mediaset.

Questa sera in onda sui canali Rai

Rai 1 sceglie di nuovo Il Commissario Montalbano – La giostra degli scambi. Un incendio doloso ha distrutto un negozio di antiquariato e il suo proprietario è scomparso. Montalbano comincia a indagare.

Rai 2 invece presenta Boss in Incognito. Max Giusti racconta il mondo del lavoro attraverso le storie professionali ed umane di manager, operai ed impiegati, soprattutto con la crisi economica dovuta all’emergenza coronavirus.

Rai 3 invece torna con Cartabianca. Bianca Berlinguer, attraverso il suo profilo social, presenta la puntata di questa sera: “Vi aspetto domani a cartabianca, alle 21.20 su Rai Tre, con la Ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina“.

Vi aspetto domani a #cartabianca, alle 21.20 su Rai Tre, con la Ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina. Pubblicato da Bianca Berlinguer su Lunedì 14 settembre 2020

Stasera in onda sui maggiori canali Mediaset

Rete 4 manda in onda Fuori dal coro. Mario Giordano intervista il ministro degli Affari Esteri Luigi Di Maio su attualità, economia e sociale oltre che sul voro per il referendum sul taglio dei parlamentari e le elezioni amministrative in sette Regioni.

Su Canale 5 arriva il grande cinema con A star is born, il film che ha consacrato Lady Gaga come attrice.

Un film che vede al suo debutto alla regia, l’attore Bradley Cooper, che interpreta anche uno dei due protagonisti. Il film racconta la storia di un musicista alcolizzato e drogato che scopre e si innamora una giovane e talentuosa cantante desideroso di portarla nel mondo dello spettacolo.

Su Italia 1 è il momento dei supereroi con il film Deadpool. Wade Wilson è un mercenario che scopre l’amore, una prostituta di nome Vanessa.

Però Wilson presto scopre di avere un cancro all’ultimo stadio per salvarsi diventa vittima di un esperimento genetico. Chi è diventato?

