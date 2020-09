Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, è impegnata sentimentalmente da molto tempo con un uomo, Andrea Giambruno, con cui ha anche una figlia: Ginevra.

Andrea Giambruno, chi è: vita e carriera del nuovo volto di Studio aperto

Il compagno della Meloni non è del tutto sconosciuto al mondo dello spettacolo. Giambruno è un noto autore televisivo di Mediaset. A lui, e non solo, si deve la buona riuscita di diversi programmi del palinsesto Mediaset come Quinta Colonna e Matrix. Recentemente proprio Giambruno ha debutto in quel di Studio Aperto in qualità di nuovo anchorman.

Il loro fatale incontro non a caso è avvenuto proprio nelle reti Mediaset, in un modo abbastanza insolito e divertente.

Andrea Giambruno e Giorgia Meloni: il loro “bizzarro” incontro

Andrea Giambruno, in un’intervista rilascia al giornale Libero, ha raccontato come è avvenuto il magico incontro con Giorgia Meloni: “È stato un colpo di fulmine. Una sera è arrivata da Del Debbio, a Quinta Colonna, dopo una giornata di comizi e aveva fame. La sua portavoce ha tirato fuori dalla borsa una banana, ma dopo due morsi Giorgia è stata chiamata in scena – continua il curioso aneddoto – così me l’ha mollata in mano, scambiandomi per assistente”.

Un amore nato per caso ma che ha saputo stabilizzarsi nel tempo. A rafforzare questo amore è arrivata anche Ginevra, la loro bambina.

Giambruno: “Non mi infastidisce essere associato a Giorgia”

Stare insieme ad una grande personalità politica come Giorgia Meloni può non essere semplice ma così non è per Andrea Giambruno.

L’autore Mediaset infatti è abituato a stare dietro le quinte e non ha alcun problema a stare dietro alla forte immagine della Meloni: “Non mi infastidisce essere associato a Giorgia, però ho la mia personalità e il mio lavoro e non le ho mai chiesto niente”.

Giambruno è molto orgoglioso della sua compagna e la sostiene fieramente, sempre a Libero dichiara: “Giorgia diventerà sicuramente la prima premier donna. Un ruolo di grandissima importanza. All’Interno – continua – l’Italia ha più bisogno di ordine interno che esterno attualmente, anche se lei è quella nel centrodestra che ha le migliori relazioni internazionali”.

