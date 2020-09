Cosa va in onda in televisione sabato 19 settembre 2020? Finalmente Rai 1 riesce a mandare in onda Ballando con le stelle dopo tutti i problemi legati al covid che la trasmissione ha dovuto affrontare. Lo scontro sarà con Maria De Filippi nella giuria di Tu si que vales.

Questa sera in onda sui canali Rai

Ballando con le Stelle torna finalmente in onda su Rai 1 con la prima puntata della nuova edizione. Milly Carlucci conduce dieci puntate in cui 13 personaggi Vip si cimenteranno nel ballo con i maestri professionisti di Ballando con le Stelle.

Su Rai 2 due nuove puntate di S.W.A.T.. La gang dei Los Altos si sta armando per scatenare una guerra. Intanto Deacon e la sua famiglia assistono ad una sparatoria il cui mandante è un capo del traffico di droga colombiano.

Su Rai 3 va in onda il film di Luca Guadagnino Chiamami col tuo nome. Elio Perlman, 17 anni, italoamericano di origine ebraica, conosce Oliver, uno studente 24enne. Attratto da questo nuovo arrivato il loro rapporto cambierà profondamente la sua vita.

Stasera in onda sui maggiori canali Mediaset

Senza tregua 2 è il film scelto da Rete 4 per la sera di sabato 19 settembre.

Un ex combattente di MMA uccide accidentalmente un amico durante un incontro, fugge in Thailandia ma lì si dà all’alcol. Un misterioso uomo d’affari gli offre un milione di dollari per partecipare a un incontro, ma le cose non sono come sembrano.

Tu si que vales ritorna con una nuova puntata su Canale 5. Sabato sera vedremo nuovi talenti pronti a far vedere quanto valgono alla giuria formata da Rudy Zerbi, Maria De Filippi, Gerry Scotti e Teo Mammuccari.

L’era glaciale 2 è la scelta di Italia 1. Tornano Manny, Diego e Sid e i ghiacci questa volta si stanno sciogliendo. Comincia la nuova ricerca di un luogo in cui vivere. Ma Manny sta per vivere la sua storia d’amore.

