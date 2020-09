Una domenica sera televisiva a base di programmi televisivi e conduttori che piacciono al pubblico, da Amadeus a Barbara d’Urso con il suo Live Non è la d’Urso. Ecco cosa va in onda nella serata di domenica 20 settembre 2020 sui maggiori canali di Rai e Mediaset.

Questa sera in onda sui canali maggiori canali Rai

Soliti Ignoti – Il ritorno è la scelta di Rai 1 di domenica 20 settembre. Amadeus conduce il programma con ospiti Vip tra gli ignoti: il concorrente dovrà abbinarli correttamente e poi scovare il ”parente misterioso”.

Rai 2 manda in onda una nuova puntata della serie Hawaii Five-0 – Nella tela del ragno. Steve viene contattato dalla C.I.A., che ha una notizia sconcertante: sua madre sarebbe diventata complice di una capo-cartello della droga, a lui ora il compito di recuperarla.

Su Rai 3 torna Presa Diretta con Riccardo Iacona. Pronto un viaggio nel mondo dell’e-commerce con testimonianze inedite e documenti esclusivi. Previste interviste ai giganti del commercio online e storie di chi lavora nel settore.

Stasera in onda sui maggiori canali Mediaset

The water diviner è il film scelto da Rete 4.

Un agricoltore australiano decide di partire per la Turchia per scoprire che fine hanno fatto i suoi tre figli partiti anni prima per combattere nell’ANZAC. L’esercito gli darà del filo da torcere ma avrà qualcuno dalla sua parte.

Andrà in onda la seconda puntata di Live Non è la d’Urso. Barbara d’Urso torna padrona della domani sera di Canale 5.

La Mummia è la scelta di Italia 1 per la serata di domenica. Nick è un mercenario e ruba all’archeologa Jenny Halsey le indicazioni per trovare un’antica tomba.

Riesce però a raggiungere il sarcofago della principessa egizia Ahmanet. La Mummia però ha altri piani e poco dopo Nick si risveglia in obitorio attratto irresistibilmente verso il sarcofago…

