Doppia tragedia sulle montagne in Trentino-Alto Adige. Una donna, originaria del Bresciano, è precipitata in un dirupo durante un’escursione, trovando la morte. Nel tentativo di cercarla e soccorrerla, anche suo marito è caduto riportando gravi ferite. Ora è in pericolo di vita in ospedale. Lo stesso giorno, il Soccorso Alpino Nazionale ha pubblicato una guida con consigli e accorgimenti utili per gli escursionisti. “In questi giorni decine di interventi in tutta Italia per soccorrere cercatori di funghi. La scivolata a causa di calzature inadeguate è la prima causa di morte”, si legge sui profili social del CNSAS.

Precipita mentre cerca la moglie

Venerdì 18 settembre, attorno alle 13, Giuditta Martinelli, 71 anni, e suo marito Giuliano Andrico, 74 anni, stavano trascorrendo una piacevole giornata alla ricerca di funghi nei boschi sopra Strembo, in val Rendena. Improvvisamente, la donna è precipitata in un dirupo. La caduta è stata fatale: la donna non è sopravvissuta. I due stavano camminando separati, secondo la ricostruzione delle forze dell’ordine. Dopo un po’, il marito si è accorto che la donna non rispondeva più, così si è preoccupato.

L’uomo ha quindi chiamato immediatamente il figlio, il quale ha pensato ad avvisare i soccorsi. Nel mentre, il 74enne ha cercato disperatamente la moglie, ma è a sua volta scivolato nel tentativo di soccorrere la coniuge, rimanendo gravemente ferito dopo una caduta di circa 150 metri.

Tragedia nella tragedia

Sul luogo della tragedia sono giunti gli uomini del Soccorso alpino e i vigili del fuoco. Dopo circa 3 ore di ricerche, hanno accertato il decesso di Giuditta Martinelli e portato il suo corpo senza vita a valle. Nel mentre, hanno salvato anche il marito 74enne della defunta, trasportandolo d’urgenza all’ospedale Santa Chiara di Trento.

Le sue condizioni son apparse subito gravissime e ora sta lottando tra la vita e la morte. Nel mentre sono in corso le indagini sulla esatta dinamica della tragedia che ha colpito Giuditta Martinelli e Giuliano Andrico. Tutto però fa pensare ad un tragico incidente.