Tutti i concorrenti ufficiali di questa quinta edizione del Grande Fratello Vip hanno fatto il loro ingresso nella Casa. Tutti, tranne uno: stiamo parlando di Paolo Brosio. Il suo profilo Instagram, nel pomeriggio, ha annunciato che il giornalista si è sottoposto ad alcuni accertamenti medici. La conferma arriva in diretta anche da Alfonso Signorini.

Paolo Brosio non entra nella Casa

Salta l’ingresso di Paolo Brosio nella Casa del Grande Fratello Vip. Il giornalista era dato, sin dall’inizio, come uno dei concorrenti ufficiali (e più attesi) di questa quinta edizione del reality.

Ma l’allarme sulla possibilità di non vederlo varcare la Porta Rossa è scattato nel corso del pomeriggio, prima della diretta di stasera. Attraverso il proprio profilo Instagram Paolo Brosio ha informato tutti di alcuni problemi di salute: “Per alcuni accertamenti medici, slitta l’ingresso di #PaoloBrosio nella Casa del #GrandeFratelloVip previsto inizialmente per questa sera, Venerdì 18 settembre 2020. Nei prossimi post ulteriori informazioni in merito. #gfvip“. Una notizia che ha allarmato tutti sulle sue reali condizioni di salute. Questo brutto intoppo ha portato dunque al mancato ingresso nella Casa di Cinecittà, come ha anche confermato Alfonso Signorini in diretta.

“Torna presto Paolo“

Sul finire della puntata, Alfonso Signorini ha annunciato: “All’appello mancherebbe un ultimo concorrente: stiamo parlando di Paolo Brosio. L’ho sentito poche ora fa e ha avuto alcuni problemi di salute, sta avendo alcuni accertamenti in ospedale. Speriamo che si rimetta prestissimo, gli facciamo i nostri più cari auguri. Speriamo Paolino che ti tufferai presto in questa nuova avventura, ti aspettiamo a braccia aperte. Torna presto Paolo“. A fare seguito all’annuncio del conduttore gli applausi dei concorrenti, che aspettano il suo futuro coinquilino con grande trepidazione.

Il futuro di Paolo Brosio al GF Vip sembra incerto, ma conduttore e concorrenti ritengono che il suo sia solo un temporaneo forfait. Salta dunque (forse momentaneamente) il suo ingresso in Casa, in attesa di nuovi aggiornamenti.

