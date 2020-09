Il momento musicale della seconda puntata di Domenica In vede protagonista Gigi D’Alessio. Il cantante è reduce dal successo di Buongiorno, suo storico brano da poco reinterpretato con la partecipazione di 10 giovani rapper e trapper napoletani. Un progetto “socio-culturale“, come l’ha definito il cantante.

Gigi D’Alessio a Domenica In

Lo spirito creativo e innovativo di Gigi D’Alessio è tornato al centro dell’attenzione con un bellissimo progetto all’insegna della “napoletanità”. Il cantante ha voluto riunire intorno a sé alcuni giovani esponenti, tra rapper e trapper, di origine napoletana, per rivisitare in chiave moderna un suo storico successo: Buongiorno.

Ospite di Domenica In, nello studio di Mara Venier, Gigi D’Alessio ha voluto portare con sé le dieci voci da lui selezionate per questo brano. Il cantante si dice emozionato nell’aver messo il loro orgoglio napoletano al centro dell’attenzione. Da questi ragazzi ha saputo trarre nuova linfa vitale, grazie alla grinta propria della loro giovane età. Buongiorno dà il nome al nuovo album dell’artista, uscito ad inizio settembre, in cui vengono ripensati e ri-arrangiati i suoi più grandi successi con la collaborazione di numerosi colleghi.

Un grande ritorno all’insegna della “napoletanità”

Gigi D’Alessio rivela: “Io sono sempre stato curioso nella musica, ho subito tanti preconcetti nella musica pop e questo lo sta subendo anche chi fa musica trap o rap. Io sono ritornato a Napoli e ho incontrato loro, che mi hanno dato un’energia pazzesca. In sala loro sentivano le battute, in un quarto d’ora finivano il testo della canzone e andavano in sala d’incisione“. La collaborazione con questi artisti, fra cui Clementino, è frutto di uno specifico intento che il cantante orgogliosamente rivendica: “È anche un progetto socio-culturale perché hanno tirato fuori il loro orgoglio napoletano: sono orgogliosi di essere napoletani“.

A Domenica In, in un’esibizione live che ha visto emozionarsi Mara Venier, Gigi D’Alessio ha cantato live Buongiorno assieme ai “suoi” ragazzi.

Approfondisci

TUTTO SU GIGI D’ALESSIO

Gigi D’Alessio diventa nonno bis: Anna Tatangelo commenta la nascita