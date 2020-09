Fausto Leali è reduce da una breve e controversa esperienza nella Casa del Grande Fratello che si è conclusa con la sua squalifica, ma nella vita di tutti i giorni può consolarsi con un vero e proprio asso nella manica: sua moglie Germana.

Fausto Leali: relazioni precedenti

Prima di sposare Germana Schena, Fausto Leali ha avuto due lunghe e complicate relazioni,. La prima stata con Milena Cantù, dalla quale ha avuto i figli Deborah e Samantha. La seconda è stata con Claudia Locomello, da cui ha avuto i figli Francis Faustino e Lucrezia.

Da anni Germana è la compagna che sta al fianco di Leali, e con la quale ha creato una grande famiglia allargata.

Fausto e Germana: il primo incontro

Fausto Leali e Germana si sono conosciuti molto tempo fa, quando lei è diventata una corista della sua band. Lei era molto più giovane di lui ed aveva un’altra relazione, così come Leali. A Domenica Live, qualche tempo fa, lui ha raccontato come tutto è iniziato tra di loro: “Una volta eravamo in macchina, in una curva ci siamo “avvicinati”.

Da lì è nato un matrimonio”.

Il matrimonio nel 2014

Prima di stare veramente insieme i due hanno però vissuto diverse vicissitudini: lei ha avuto un figlio, Andrea, dall’ex compagno, e lui era ancora legato ala sua precedente compagna. Il matrimonio è potuto avvenire solo il 14 giugno 2014.

Fausto Leali, marito geloso

Fausto Leali è ora un marito amorevole, ma a Domenica Live ha raccontato di avere anche degli scheletri nell’armadio: “Sono geloso, possessivo, ho molti difetti, ma lei non mi dà motivo di esserlo. Se lei è gelosa di me?

Ammetto che all’inizio non ero convinto del nostro fidanzamento… allora lì qualche “scappatoia” c’è stata! Non credo che ci siano state anche da parte sua, lei è una persona più sana di me. Poi ho capito che avevo trovato la ragazza giusta”.

Germana, dal canto suo, è molto presente sui social e su Instagram dà continue testimonianze della sua famiglia allargata, con foto del marito e dei vari figli.

Approfondisci:

GF Vip, Fausto Leali ancora nella bufera: frase razzista a Enock Barwuah

Fausto Leali: arriva il provvedimento del GF Vip dopo le frasi razziste