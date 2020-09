Non c’è pace per Ballando con le stelle. Lo show di Rai 1 di Milly Carlucci deve risolvere un nuovo “problema”. Dopo i partecipanti positivi al Covid e lo slittamento della messa in onda, conseguente allo stop delle prove, ora arriva anche la notizia che Raimondo Todaro è finito in ospedale.

Raimondo Todaro ricoverato in ospedale

Raimondo Todaro si trova ricoverato in ospedale per una appendicite. Dalla sua pagina Instagram ufficiale si mostra sorridente, anche se forse un po’ stordito, mentre rassicura tutti sulle note di Ho voglia di Ballare.

Insomma, il ballerino sta bene, niente di grave per lui, e così, almeno i fan, sono rassicurati.

Certo che forse ad essere “meno rassicurato” è lo staff de programma di Rai 1 che deve fare i conti con un nuovo problema da risolvere.

Dalle Storie Instagram di Raimondo Todaro

Le parole di Elisa Isoardi

“Il ballerino dov’è?“, chiede Elisa Isoardi con un po’ di spirito, nelle sue Storie Instagram. “Volevo rassicurarvi. Raimondo si sta operando. È in sala operatoria in questo momento. Un piccolo intervento, di routine… i medici hanno rassicurato.

Io sono preoccupata, mi è caduta una certezza“, aggiunge pensando a questo fine settimana, quando è prevista la nuova puntata del programma. Resta comunque almeno una speranza alla “neo ballerina” Elisa Isoardi dopo che ha perso il suo maestro e compagno di ballo e questa certezza è la storica conduttrice del programma: “Milly sicuramente l’asso ce l’ha, non ci deluderà e non vi deluderà. Ci pensa Milly!“. L’ex conduttrice de La prova del cuoco ora spera ancora di poter ballare con Todaro e proseguirà negli allenamenti. In caso che questo non sia possibile, comunque, la Crlucci avrà una soluzione e riuscirà ad applicarla, si spera, in brevissimo tempo.

Guarda il video

Dalle Storie Instagram di Elisa Isoardi

