Nervi tesi in strada per Adriana Volpe e il marito Roberto Parli. La conduttrice e il marito sono stati fotografati insieme di fronte alla scuola della loro figlia, Gisele, pronta per il ritorno tra i banchi che moltissimi studenti in questi lunghi mesi di stop hanno atteso con ansia. Il clima però non è rilassato e i due sembrano litigare.

Tensione tra Adriana Volpe e Roberto Parli

Adriana Volpe e Roberto Parli si rivedono a Milano in occasione del primo giorno di scuola della loro figlia Gisele. Un momento importante, insomma, per la bambina.

Parli è arrivato da Montecarlo, riferisce il settimanale di gossip Chi che ha paparazzato i due, dove vive. I due si incontrano in strada e lì sembra scattare una discussione che scalda gli animi della conduttrice e del marito. Le espressioni, soprattutto quelle della conduttrice, sono taglienti e tese a testimonianza del momento di difficoltà. Nelle foto la piccola resta tra i due genitori in attesa con al fianco la cartella per cominciare la sua giornata a scuola.

La foto del settimanale Chi

Adriana Volpe e Roberto Parli: il crac al Grande Fratello vip

Da quando la conduttrice ha partecipato al reality Grande Fratello vip, ottenendo il consenso del pubblico, sembrava già che qualcosa nella coppia si fosse incrinato.

Messi di gossip e di domande, ma la conduttrice è sempre rimasta abbottonata su una questione così privata. Proprio a dimostrazione di questo, appena qualche settimana fa in una intervista al settimanale Visto, la conduttrice era riuscita a svicolare ancora: “In questo momento della mia vita sto gestendo una bellissima trasmissione giornalistica e per una volta sto dall’altra parte della barricata.

Mi godo il privilegio di parlare dei fatti degli altri, senza dover parlare dei miei“. Una risposta chiara che ribadisce la riservatezza nei confronti della propria famiglia.

