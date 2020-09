Cosa ci aspetta in televisione questa sera mercoledì 23 settembre? Ecco tutta la programmazione canale per canale. Su Canale 5 torna intanto il grande atteso della settimana, Temptation Island.

Questa sera in onda sui canali maggiori canali Rai

Torna in onda questa sera su Rai 1 Alberto Angela con Ulisse: il piacere della scoperta. Tema della puntata il genio di Raffaello Sanzio, grande pittore. Alberto Angela racconta vita e opere di Raffaello.

Su Rai 2 invece va in onda una nuova serie, Mare fuori. “L’Istituto di Pena Minorile di Napoli è a picco sul mare e ospita settanta detenuti: 50 maschi e 20 femmine“, si legge sul sito della Rai a presentazione della serie.

I ragazzi, quando entrano, sono tutti minorenni. La serie racconterà le loro storie.

Su Rai 3 va in onda Chi l’ha visto? Una puntata dedicata a Luigi Celentano, noto come Gigino Wifi. Stando alle anticipazioni del programma, l’uomo sarebbe vivo. “Continuano ad arrivare precise segnalazioni e per la prima volta qualcuno a lui molto vicino ha anche deciso di parlare ai microfoni del programma“, rivelano, “E poi la storia di Agata, scomparsa a 21 anni.

Di lei non si sa più nulla, ma la sua pensione continua ad essere ritirata“.

Stasera in onda sui maggiori canali Mediaset

Stasera Italia News speciale va in onda questa sera su Rete 4. Il talk show della rete, a cura della redazione Videonews, parlerà come sempre di politica e dei principali casi di cronaca e attualità.

Torna anche Temptation Island su Canale 5. A che punto del loro viaggio nei sentimenti saranno le coppie rimaste “in gioco” sull’isola. Alessia Marcuzzi accompagna il pubblico tra video e riflessioni delle coppie.

Italia 1 torna invece a seguire le vicende di Rambo, con Rambo 2 La vendetta, film che ebbe grande successo tra il pubblico. Il protagonista è stato condannato ai lavori forzati, ma riceve una proposta di libertà anticipata in cambio di una nuova missione: tornare in Vietnam e documentare la presenza di prigionieri americani dimenticati.

