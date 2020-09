Questa sera in onda sui canali maggiori canali Rai

Su Rai 1 torna Nero a metà. In una scuola vengono trovati i vestiti di un ragazzo scomparso. L’alunno era vittima di bullismo, e le indagini vanno avanti fino alla scoperta della sua morte.

Amore, cucina e curry è il film scelto per la serata di Rai 2. Un genio della gastronomia e nel Sud della Francia apre un ristorante indiano a conduzione familiare. Le cose sono destinate a cambiare quando Madame Mallory, titolare e cuoca di un rinomato ristorante francese si intromette.

Lei sarà disposta a riconoscere il talento culinario del suo rivale?

La truffa dei Logan è il film scelto da Rai 3. I fratelli Jimmy e Clyde Logan si organizzano per mettere a segno una rapina alla Charlotte Motor Speedway, durante la leggendaria gara di auto Coca-Cola 600 per tentare di risollevare le finanze famigliari. Quando sembra che tutto stia andando per il meglio arriva però un agente dell’FBI, Sarah Grayson, che sospetta di tutti e vuole assolutamente risolvere il caso.

Stasera in onda sui maggiori canali Mediaset

Dritto e Rovescio occuperà la prima serata di Rete 4.

Paolo Del Debbio, intervisterà il neo-rieletto presidente della Regione Veneto Luca Zaia. Si parlerà quindi proprio di elezioni regionali, del referendum per il taglio dei parlamentari e di attualità. Poi testimonianze di imprenditori e commercianti in crisi, cassa integrazione e sussidi.

Canale 5 sarà invece il palcoscenico della Supercoppa europea che vedrà scontarsi Bayern Monaco-Siviglia.

In onda su Italia1 due nuove puntate di Chicago Med. Un fuoristrada piomba su un mercatino e travolge diverse persone. Tra i passanti ci sono anche Maggie e Natalie, che cominciano a soccorrere i feriti e a constatare i decessi.

Il conducente del fuoristrada viene portato in ospedale in stato di incoscienza, ma la verità è un’altra: l’uomo l’ha fatto di proposito, per uccidere delle persone di colore.