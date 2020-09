Piccolo guaio per Fedez. Il cantante si è fatto male giocando a basket con gli amici. I fan hanno seguito la situazione passo passo. Prima la partita con gli amici, poi l’ospedale e infine le stampelle.

Fedez in ospedale

Il cantante ha pubblicato una serie di Storie: una partita di basket giocata con gli amici, tra cui il cestista Gigio Datome. Poi Fedez finisce a terra dolorante e per sapere cosa accade ai fan basta attendere davvero poco. I video pubblicati sui social infatti lo seguono in ospedale, davanti a una radiografia del suo piede.

Neanche a dirlo, Fedez non ha perso lo spirito, scherza con i medici, li interrompe, gioca e intanto filma tutto per il piacere e la curiosità dei fan.

Fedez: cosa si è fatto

Poco dopo arriva anche la diagnosi: rottura del legamento del piede. Fedez, armato di mascherina e stampelle, prende confidenza con la nuova situazione: “Legamento rotto. Una carriera da cestista morta sul nascere“. Insomma, è sempre il momento di scherzare e di trovare il lato positivo.

Alla fine al cantante non resta che sdraiarsi sul divano, nella sua casa, con il piede appoggiato sui cuscini: “Non mi è andata così male“, riconosce infatti in un nuovo video pubblicato sempre tra le sue Storie Instagram, “perché devo stare praticamente così tutto il tempo, solo che a mio figlio piace tantissimo correre e non vuole stare con suo papà sul divano e quindi mi sento tremendamente solo, amici“, si lamenta dal suo divano.

Del resto non c’è modo di attirare il piccolo Leone dalla parti del divano. Il padre si lamenta, lo chiama, vuole compagnia, ma il ribelle Leone ha deciso di voler fare impazzire Fedez a cui toccherà alla fine lasciare il suo posto sicuro sul divano per giocare a terra.

