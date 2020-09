Attimi di commozione per Matilde Brandi al Grande Fratello Vip. La ballerina rivive in una clip il racconto della sua vita, segnata dall’amore, dalla nascita delle figlie e dalla scomparsa, negli ultimi due anni, di entrambi i genitori. E, tra le lacrime, lancia un accorato appello.

Matilde Brandi: la perdita dei genitori

Al Grande Fratello Vip Matilde Brandi ha mostrato il suo lato più fragile, scoppiando in lacrime davanti ad una clip ad alto tasso emotivo. La ballerina, in settimana, ha disegnato su uno schermo la propria linea della vita, uno degli appuntamenti fissi per i concorrenti del popolare reality.

Non solo l’amore per le due figlie Aurora e Sofia e la relazione al fianco di Marco, ma anche due gravi lutti che hanno segnato i suoi ultimi anni. Nel 2019 è scomparsa la madre, della quale rivela che “Sarebbe stato facile metterla in una casa di cura, ma non l’abbiamo mai fatto. I genitori ti danno tanto e bisogna dar loro tanto fino alla fine“. Quest’anno, invece, è la figura paterna ad averla lasciata, a causa di un tumore: “È andato via come era la sua immagine, molto discreto“.

Il suo appello: “Non mandate i genitori negli ospizi“

Nella diretta del Grande Fratello Vip di questa sera, Matilde Brandi rivive attraverso una clip il racconto della sua vita. Nella Mistery Room la ballerina scoppia in lacrime, rivelando di aver dato la priorità alla famiglia rinunciando così alla sua passione per la danza: “Io ho amato tanto il mio lavoro perché è la mia vita, non potevo lasciare le mie figlie a casa da sole, quindi ho dovuto dire di no.

Quando si mettono al mondo dei figli, bisogna seguirli. Ringrazio Dio di aver fatto tante cose belle“. Al pensiero dei genitori, scomparsi negli ultimi due anni e le cui perdite sono ancora una ferita apertissima, la Brandi rivela: “Ci sono sempre“. Ritornata nel salone, la ballerina fra le lacrime si stringe ai suoi coinquilini e lancia un commosso appello: “Non mandate i genitori negli ospizi, perché se muoiono a casa muoiono sereni. Ho fratelli meravigliosi che hanno accudito mia madre fino alla fine”.

