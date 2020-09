Sta per arrivare un vero e proprio weekend di autunno secondo le previsioni meteo dal 25 al 27 settembre. Piogge torrenziali colpiranno prevalentemente le regioni tirreniche, e vi sarà un calo delle temperature su tutta la penisola.

Meteo del fine settimana: pioggia su diverse regioni

Bisognerà preparare l’ombrello su tutta la fascia tirrenica, perché ci saranno nubifragi con rischio di allagamenti in Liguria, Sardegna, Toscana, Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia. Ma è nella giornata di domenica che si prevede il picco di maltempo.

Meteo: le temperature dei prossimi giorni

L’arrivo dell’autunno è segnato da un abbassamento delle temperature fino a 15°C in meno rispetto a qualche giorno fa.

Domenica è prevista neve in montagna sulle regioni centro-settentrionali, in particolare in Emilia-Romagna, dove potrà raggiungere anche quota 1000-1200 metri. Già adesso le Alpi sono imbiancate fino a 1800 metri di quota.

Previsioni per sabato 26 e domenica 27 settembre

Questo sarà un weekend dominato da un vortice ciclonico. Sabato 26 settembre previsto un generale calo delle temperature e instabilità diffusa soprattutto nel meridione.

Nella notte previsto un ulteriore peggioramento, con intensi nubifragi nella giornata di domenica 27 settembre.

Ci sarà un parziale miglioramento ad inizio della prossima settimana, anche se lunedì sono previste ancora piogge.

Guarda il video: