Elisabetta Gregoraci e Fulvio Abbate, la scintilla non scatta. Al Grande Fratello Vip i due concorrenti continuano a punzecchiarsi, sino a una furibonda litigata in diretta nella puntata di questa sera. “Credo non sia sincero“, il pensiero della conduttrice sul coinquilino.

Elisabetta Gregoraci e Fulvio Abbate: tensione nella Casa

Al Grande Fratello Vip, a poca distanza dall’esordio, iniziano a crearsi le prime antipatie. Una di queste vede indubbiamente coinvolti Elisabetta Gregoraci e Fulvio Abbate, che non hanno mai fatto mistero del loro rapporto poco amichevole. Nei giorni scorsi lo scrittore ha mosso alcuni dubbi sulla scelta di rendere la Gregoraci uno dei nuovi ingressi più graditi, a tal punto da scalare la classifica delle preferenze in Casa.

“Mi hanno stupito tutte queste opportunità date ad Elisabetta, che fino ad adesso è stata abbastanza invisibile. Finora è una larva“: con queste parole Abbate aveva descritto l’ingresso della bella showgirl nella Casa di Cinecittà. Parole che non sono per niente piaciute alla diretta interessata, che ha ribattuto: “Fulvio scusami ma la tua uscita non mi è piaciuta affatto. Detto così sembra un peso: sto dando un messaggio sbagliato?

“.

Scontro in diretta, le posizioni rimangono distanti

Nella diretta di questa sera Alfonso Signorini affronta la spinosa questione per mettere pepe alla serata. Dopo aver rivisto la clip legata ai loro screzi, Fulvio Abbate affronta con grande decisione la Gregoraci: “Se pensi che io abbia come paradigma il perizoma non hai capito un ca**o di me, e non dovrei neanche spiegarlo. Lo dico con grande sincerità“. La conduttrice risponde stizzita, considerando lo scrittore poco sincero, una sorta di bandiera che cambia direzione in base al soffio del vento: “Per me Fulvio non è una persona limpida.

‘Viscido’ non è forse il termine adatto, ma non è limpida. Perché dice una cosa e ne fa un’altra. Credo non sia sincero“.

