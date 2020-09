Niente festa di compleanno per Silvio Berlusconi, che compirà 84 anni il 29 settembre. L’ex premier ha infatti ancora il coronavirus, dopo quasi un mese dal suo ricovero ospedaliero. Dopo più di una settimana dalle dimissioni dal San Raffaele, il leader di Forza Italia Berlusconi è risultato positivo al Covid con un altro tampone, effettuato il 25 settembre. Le sue condizioni sarebbero comunque buone, ma il Cavaliere soffre l’isolamento ad Arcore.

Compleanno in quarantena per Berlusconi

Il professor Alberto Zangrillo dell’ospedale San Raffaele di Milano continua a monitorare quotidianamente e condizioni di Silvio Berlusconi.

Il Cavaliere starebbe bene e non avrebbe sintomi gravi, eccetto l’astenia tipica della convalescenza post Covid-19. Ma il tampone ancora positivo al Covid impone massima cautela. Perciò, quest’anno Berlusconi dovrà rinunciare alla festa di compleanno. Martedì 29, solo la compagna Marta Fascina sarà con lui quando soffierà su 84 candeline, perché stanno già trascorrendo la quarantena insieme nella Villa San Martino di Arcore.

“Come un leone in gabbia”

Quasi un mese dopo il ricovero e una decina di giorni dopo le dimissioni dal San Raffaele, Berlusconi non ha ancora sconfitto definitivamente il coronavirus.

“È stata la prova più pericolosa della mia vita. Anche questa volta l’ho scampata”, aveva detto ai giornalisti fuori dall’ospedale. Il leader di Forza Italia, scrive il Corriere della Sera, avrebbe comunque rassicurato amici e familiari sulle sue condizioni. Dalle sue parole sembra che soffra molto l’isolamento: “Sto bene, ma mi sento come un leone in gabbia”. Per ridurre al minimo impegni e possibilità di contatti, dopo la positività dell’ultimo tampone, si è deciso di non organizzare alcuna festa di compleanno per l’84enne.

Intanto Adriano Galliani, intimo amico di Berlusconi e amministratore delegato del Monza Calcio, commenta con entusiasmo: “Lui sta meglio, per la sua passione tornerebbe anche domani allo stadio. E il suo sogno è andare in Serie A quest’anno”.

Approfondisci:

Silvio Berlusconi shock dopo il Covid-19: “Ho temuto di non farcela”



Tutto su Silvio Berlusconi