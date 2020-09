Ancora un intoppo in quel di Ogni Mattina, il contenitore mattutino proposto da Tv8 alla cui conduzione si trovano Adriana Volpe e la sua fida spalla, Alessio Viola. Proprio del conduttore però è il caso di parlare e questo volta lo share non ha nulla a che vedere con la notizia. Viola è infatti rimasto coinvolto in un brutto incidente a bordo del suo motorino: una spiacevole esperienza che lo terrà lontano dalle telecamere per qualche settimana.

In corso ovviamente, dietro le quinte del programma, una sostituzione lampo per il programma che ogni mattina tiene compagnia al pubblico.

Trovata una sostituta d’emergenza per questi giorni, sarà poi uno stesso inviato di Ogni Mattina a prendere il suo posto dalla prossima settimana.

Alessio Viola: incidente in moto per il giornalista

Brutta caduta quella del giornalista Alessio Viola che a bordo del suo motorino è rimasto coinvolto in un incidente stradale. Fortunatamente nulla di troppo grave anche se lo scatto pubblicato dallo stesso giornalista su Instagram fa presupporre che l’urto sia stato molto forte. “A Roma si dice ‘na tranvata. A Milano non so come si dica, ma l’ho presa – raccontato Viola sui social – Va meglio.

Intanto vorrei ringraziare tutti per l’ondata straordinaria di affetto che ho ancora nel telefono“.

Lo scatto pubblicato dal giornalista Alessio Viola dopo l’incidente. Fonte: Instagram

A.A.A cercasi sostituto per Alessio Viola

Tantissimi, all’insaputa dell’incidente, guardando solamente il volto del giornalista con gli evidenti segni dell’incidente, si sono preoccupati ma proprio a loro risponde Viola: “Grazia Marta, grazie prof (ti devo un naso), ringrazio le mie Zangrille Marianna, Micol, Bea, Celestina, Fabio, gli amici, i colleghi, davvero tutti, tanto!

Per l’aiuto, gli abbracci, i come stai e i quando torni. A presto“. Così infatti, Viola non potrà tornare in video al fianco della collega Volpe per un po’, qualche settimana, il tempo di riprendersi dall’incidente. Al suo posto al principio troveremo una donna, il volto di Tg8, Monica Peruzzi. Dalla prossima settimana invece, Daniele Piervincenzi, uno degli inviati.

