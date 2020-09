Momenti davvero molto commoventi nello studio della Bortone che questa mattina ha avuto il piacere di avere come ospite Anna Falchi, reduce da un’esperienza televisiva che l’ha vista al timone di un programma tutto suo (e di Beppe Convertini), made in Rai versione estiva, C’è tempo per…. Ospitata a Oggi è un altro giorno, la Falchi si è commossa parlando del rapporto con la madre con il quale le dimostrazioni d’affetto sono sui generis.

Anna Falchi in lacrime per la madre

È stata un’ospitata particolare quella di Anna Falchi a Oggi è un altro giorno, un’intervista che non ha risparmiato momenti toccanti sopraggiunti quando l’attrice e ora anche conduttrice televisiva ha parlato del rapporto con la madre.

Sono parole amorevoli quelle rilasciate dalla Falchi che parlando della madre l’ha definita la sua “roccia“.

“Non ricordo l’ultima carezza che mi ha fatto“

Un rapporto segnato dalle origini nordiche della Falchi che tuttavia, pur “rinunciando” inconsapevolmente a gesti calorosi, non si risparmia la commozione: “Non ricordo l’ultima carezza che mi ha fatto, ma noi dimostriamo in un altro modo“. C’è ovviamente anche modo per discorrere sugli amori passati tra cui Fiorello, definito “il primo grande amore“, e una parentesi a parte per Stefano Ricucci: “Fu una cosa terribile.

Molte giornaliste donne mi attaccarono. Conservo, in un faldone con su scritto ‘periodo nero’, tutti questi articoli cattivi da parte delle donne“.

Chi è Kaarina Palomaki Sisko, la mamma di Anna Falchi

Parlando della mamma è giusto sapere che si chiama di Kaarina Palomaki Sisko e come dicevamo è di origini finlandesi. Di lavoro, dotata di grande bellezza che ha poi lasciato ereditare alla figlia Anna, era una nota indossatrice.

La donna, insieme a compagno e figlia, si è trasferita presto in Italia e proprio grazie alla mamma Anna Falchi ha mosso i primi passi nel mondo della moda partecipando nel lontano 1989 al concorso Miss Italia.

