Sulla salute di Michael Schumacher si è parlato moltissimo per anni, da quell’incidente sugli scii che ha colpito duramente il campione di Formula 1, la sua famiglia, i fan e tutto il mondo dello sport. Notizie, poi smentite, e ripetute richiesta di rispettare la privacy della famiglia sono arrivate molte volte in questi anni, soprattutto dalla moglie del campione. Ora a parlare di nuovo del caso è l’ex moglie di Flavio Briatore, Elisabetta Gregoraci, che ai coinquilini che vivono con lei l’esperienza del Grande Fratello vip, ha raccontato quello che sa del campione di Formula 1.

Come sta Michael Schumacher

L’incidente sugli sci che ha cambiato la vita di Michael Schumacher risale al 29 dicembre 2013. Da quel momento della sua salute si sa pochissimo: la famiglia e soprattutto la moglie Corinna mantengono il massimo riserbo. A dire però qualcosa nelle ultime ore è stata Elisabetta Gregoraci che sta partecipando al Grande Fratello vip condotto da Alfonso Signorini.

L’ex moglie di Flavio Briatore, team manager in Formula 1, stava parlando con i coinquilini nella Casa più spiata di Italia e lì ha rivelato che Michael Schumacher non riesce a parlare e interagisce solo attraverso un comunicatore oculare, questo si attiverebbe con il battito dell’occhio oppure con i movimenti della pupilla.

Elisabetta Gregoriaci su Michael Schumacher

“La moglie ha allestito un ospedale in casa“, ha spiegato la showgirl. Lei e il marito si sono trasferiti nella loro casa sull’isola di Maiorca, in Spagna. “Lui non parla, comunica con gli occhi. Solo tre persone possono andare a trovarlo e io so chi sono“, ha aggiunto ancora. Tutti sanno, che oltre alla famiglia e ai medici, ad incontrare il campione c’è l’amico di sempre Jean Todt, ex direttore generale della scuderia Ferrari, che ha lavorato al fianco di Michael Schumacher per anni.

