Giorno di infinito dolore per la showgirl italiana Miriana Trevisan, colpita da un grave lutto. Così, attraverso i suoi canali social la Trevisan ha infatti dato comunicazione ai suoi tanti follower sui social della morte del padre.

Morto il papà di Miriana Trevisan

“Buon ‘viaggio’ papà. Ti amo tanto. Grazie grazie grazie“, sono le parole con cui Miriana Trevisan ha commentano la perdita del padre sui social. Del padre della showgirl non si conosce nulla e dalle poche parole della showgirl, rilasciate sui social, non traspare alcuna informazione in più sulla sua triste dipartita.

Tantissimi i messaggi arrivati per confortare Miriana Trevisan sui social, alcuni da parte dei fan, altri da parte di conoscenti.

Il post di Miriana Trevisan dopo la morte del padre. Fonte: Instagram

I numerosi messaggi di cordoglio sui social

“Cara Miriana, ci dispiace tanto. Condoglianze a te e a tutta la famiglia“, le scrivono gli admin della sua personale fanpage su Instagram. La showgirl ha voluto anche dedicare una storia al padre, del tutto similare al post pubblicato sia su Instagram che su Facebook dove saluta il padre pubblicamente per l’ultima volta.

Sebbene non sia possibile reperire ulteriori dettagli sul personale dramma della Trevisan, si può ben comprendere il forte legame che legava la showgirl al padre.

Il ricordo: “È stato lui a spingermi di più e a sostenermi“

Numerosi i messaggi da parte dei fan che la sostengono in questo momento, a lei molto affezionati sin dai tempi di Non è la Rai, dove la Trevisan debuttò in televisione tra il 1991 e il 1993. Proprio dei genitori, intervistata qualche anno fa da Gianfranco Gramola, aveva dichiarato: “All’inizio per me pensavano ad un futuro semplice, normale, fra virgolette, cioè la segretaria o l’impiegata da qualche parte.

Loro sono impiegati. L’importante è, dicevano, che tu abbia una vita tranquilla. Invece dopo un po’ che ho cominciato a ballare vedevano che ero brava e quindi speravano che facessi qualcosa di più, specialmente mio padre. È stato lui a spingermi di più e a sostenermi“.

