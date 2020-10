Il prossimo 16 ottobre Angela Lansbury festeggerà il suo 95esimo compleanno, un traguardo molto importante per un’attrice ancora amatissima dal pubblico di tutto il mondo. In un recente scatto pubblicato dall’account Twitter Dame Angela Lansbury News, che si occupa di condividere le ultime notizie in merito all’attrice britannica, la Signora in giallo appare in splendida forma, per la gioia di tanti fan vecchi e nuovi.

Angela Lansbury, la “Signora in giallo” oggi

Secondo quanto riportato a corredo dell’immagine, la fotografia sarebbe stata scattata a fine agosto in un ristorante di Malibù, in California, dove Angela Lansbury possiede una casa.

Occhiali da sole e mascherina abbassata sul collo, la celebre attrice si mostra intenta a consumare il proprio pranzo, mentre rivolge alla macchina fotografica uno di quei sorrisi cordiali che gli spettatori hanno imparato a conoscere in tanti anni di carriera. Non a caso la fotografia è stata accolta dai commenti positivi di molti utenti, felici di vedere la propria beniamina in ottima forma.

Il post di Dame Angela Lansbury News. Fonte: Twitter

La carriera e la vita privata

Ne ha fatta di strada quella ragazzina che nel 1940 emigrò negli Stati Uniti per sfuggire ai bombardamenti tedeschi su Londra.

Da allora sono passati 80 anni e decine di interpretazioni tra cinema, televisione e teatro: dall’esordio nel ‘44 con Angoscia di George Cukor a Pomi d’ottone e manici di scopa, da Assassinio sul Nilo al successo de La signora in giallo, che l’ha resa una vera e propria icona internazionale. Ultimi lavori, a dimostrazione di un talento inossidabile, quelli della miniserie Piccole donne, nel 2017, e de Il ritorno di Mary Poppins, il sequel del 2018 del grande classico targato Disney.

Come riconoscimento per un’intera vita passata nel mondo del cinema è arrivato, nel 2014, l’Oscar alla carriera.

Nella vita privata Angela Lansbury è stata sposata due volte, la prima con l’attore Richard Cromwell, la seconda con il produttore Peter Shaw. Da quest’ultima unione sono nati due figli, Anthony Pullen, diventato poi regista di vari episodi de La signora in giallo, e Deirdre Angela, sposata a sua volta con un nostro connazionale, Enzo Battarra, con il quale gestisce un ristorante italiano a Los Angeles.

