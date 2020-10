Patrizia De Blanck ha vissuto una giovinezza sfrenata: nell’alta società si è data a feste, lusso ed amicizie celebri, e non ha mai nascosto di aver avuto un numero incredibile di uomini ed amanti.

All’interno della Casa del GF Vip, Patrizia De Blanck si è lasciata andare ad alcune confidenze, raccontando anche della terribile fine di due suoi spasimanti, che decisero di uccidersi dopo che lei li aveva rifiutati.

Il suicidio degli spasimanti rifiutati

Patrizia De Blanck non fa nomi, ma racconta dettagliatamente cosa accadde. Quando era molto giovane, la contessa aveva numerosissimi spasimanti e si è sempre definita un’amante della bella vita e dei suoi piaceri.

In due casi però il suo fascino ha colpito nel segno nel cuore di due uomini che non incontravano i suoi gusti e che dunque sono stati rifiutarti. In questi due casi, i suoi spasimanti hanno deciso di uccidersi per mettere fine al dolore del rifiuto. Uno dei due le regalò, prima di morire, un orologio ed una lettera in cui le raccontava il suo amore per lei.

Nessun senso di colpa però per una scelta tanto tragica da parte di due persone: “Non ti puoi sentir colpevole, è la tua mente che è malata.

Male ha fatto, però è così”.

Patrizia De Blanck e la dolce vita

Tempo fa, in occasione di un’intervista a Il Corriere della Sera sul caso dell’omicidio suicidio dei marchesi Casati Stampa, Patrizia De Blanck ebbe modo di raccontare la dolce vita di quegli anni, contraddistinti tra le altre cose dall’emancipazione sessuale, soprattutto (a quanto racconta la De Blanck) nell’ambiente della nobilità.

La De Blanck, dal canto suo, ha raccontato di aver avuto amanti molto famosi: tra questi Alberto Sordi (con cui avrebbe avuto una “relazione bollente”) o Franco Califano, definito “Bello, dannato e stratosferico a letto”.

La vita sotto le lenzuola di Patrizia De Blanck

Quelli, ha sostenuto la De Blanck, erano gli anni delle “partouze”: “I giochi erotici a quattro, i mariti che guardano le mogli? Suvvia… Secondo lei pratiche del genere sono un’eccezione? Sa quante volte ce l’hanno proposto a me e Peppino? Helmut Berger, l’attore tedesco, s’era fissato, voleva a tutti i costi entrare nel nostro letto.

Ma io mai. Ripeto: tanti sì, ma uno alla volta”.

