La tanto attesa puntata del 3 ottobre di Ballando con le Stelle è finalmente arrivata. Attesissima, come il ritorno in pista di Raimondo Todaro che finalmente può rimettersi al lavoro con Elisa Isoardi.

Il ballerino, che non vedeva l’ora di tornare al lavoro si è detto entusiasta e ha raccontato come ha vissuto l’esperienza ospedaliera. La loro esibizione dopo la separazione è stata un volteggiare di emozioni che ha toccato i cuori di tutti.

Il ritorno di Raimondo Todaro

La preview dell’esibizione è stata carica di emozione, prima si è visto un Raimondo uscire di casa e recarsi verso gli studi, dove è stato accolto dal cast con una standing ovation.

Su quanto accaduto, Raimondo Todaro ha raccontato: “Mi sentivo inutile. Ci sono momenti dove pensi a tante cose, mi è mancato tutto, vedere la puntata dalla camera d’ospedale è brutto, è come fare il cenone di natale da solo a casa. (…) Elisa mi ha emozionato, ho cercato di pensare ad altro sennò mi scendeva la lacrimuccia. È pazzesca, mi son detto fammi tornare altrimenti farà a meno di me”.

Il team di nuovo unito

Ci vorrà un mese per riguadagnare la completa forma fisica, le tempistiche date dal chirurgo sono di un mese. ma il ballerino si è detto precoce nei tempi di recupero.

Il romantico Valzer

Il ritorno in pista di Raimondo Todaro insieme ad Elisa Isoardi è stato emozione pura. I due si sono esibiti in un appassionante valzer dai toni romantici e impreziosito tanto dai costumi quanto dall’arrangiamento. Alla fine dell’esibizione i due si sono sciolti in un abbraccio tenerissimo e Raimondo Todaro si è lasciato andare all’emozione sorprendendo tutti in studio.

L’esibizione di Elisa Isoardi e Raimondo Todaro

Il loro Valzer è piaciuto a tutti, soprattutto ai giudici: “Io so cosa vuol dire fare un intervento e poi tornare subito a fare qualcosa.

Io so alzando un braccio quando male faccia” ha detto Carolyn Smith. Apprezzamenti anche da Guillermo Mariotto e Selvaggia Lucarelli anche se quest’ultima ha fatto un appunto: “Ci devi stupire”.

La commozione dopo l’esibizione

“La notizia è che Raimondo sta invecchiando, si commuove”, ha scherzato Ivan Zazzaroni che ha detto di avere avuto occhi solo per Raimondo Todaro.

Gianni Ippoliti: “É la coppia che fa appassionare tutti” ha detto, chiedendo il Var per il (quasi) bacio finale che, a conti fatti, è stata la ciliegina sulla torta.

