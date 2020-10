La quinta edizione del Grande Fratello Vip si presenta ogni settimana con puntate ricche di colpi di scena. La tensione nella Casa cresce e alcune gieffine non se le stanno mandando a dire. Tra la contessa De Blanck e Adua Del Vesco i livelli di insopportazione sono altissimi ma non sono le uniche.

C’è un personaggio che nella Casa sembra non avere peli sulla lingua, e questa è Myriam Catania che, durante la sua permamenza nel Cucurio ha sparato a zero su tutti i concorrenti, soprattutto contro Franceska Pepe e Stefania Orlando.

La tensione è esplosa durante le nomination dove, soprattutto tra le donne, non sono mancati momenti critici.

Myriam Catania contro Franceska

Uscita dal Cucurio, Myriam Catania sta facendo parlare di sé per il suo parlare degli altri. La puntata del 2 ottobre si è aperta con uno scontro con Franceska Pepe. L’attrice, nell’analizzare tutti gli altri concorrenti, nel parlare di Franceska Pepe si è chiesta come possa permettersi uno stile di vita agiato e abiti e accessori costosi.

Il confronto è arrivato nel salotto della Casa e la modella ha risposto piccata: “La domanda lascia il tempo che trova quindi non le rispondo nemmeno.

Le sue insinuazioni non mi toccano per niente. Una persona che va a guardare queste cose non merita neanche una risposta“.

Tensione tra Adua Del Vesco e la Contessa De Blanck

“Ci sono rimasta male quando ho sentito sparlare di me” esordisce Adua Del Vesco durante la diretta, “La vergine della valle” la interrompe la contessa De Blanck. Lo scontro nasce dal fatto che le due continuano ad avere attriti da diversi giorni. “Sei una maleducata” continua la De Blanck e in tutta risposta l’attrice ribadisce che è stata più che educata dai suoi genitori.

“Io me li mangio a tutti voi ragazzini” ha continuato “Io non capisco l’accanimento della contessa nei miei confronti“. Lo scontro si fa sempre più duro finché Alfonso Signorini decide di cambiare discorso coinvolgendo anche le altre inquiline della Casa. “Ringrazia che non ho detto altre cose“.

Le nomination:

La serata si è conclusa con la lista dei nuovi concorrenti nominati. A rischio eliminazione sono Franceska Pepe, Adua Del Vesco, che non ha preso bene la nomination, Tommaso Zorzi che quasi sembrava aspettarsela e, infine, Andrea Zelletta.

