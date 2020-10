La moda mondiale perde un altro importantissimo pilastro, si è spento a Parigi Kenzo. Il famoso stilista giapponese aveva 81 anni, era ricoverato in ospedale.

Morto lo stilista Kenzo

Si chiamava Kenzo Takada ed aveva 81 anni, lo stilista viveva a Parigi e aveva contratto il Coronavirus. Ricoverato presso l’American Hospital di Neuilly-Sur Seine, ha perso la sua lotta, lasciando orfano il mondo della moda.

L’annuncio è arrivato tramite una nota ufficiale diramata da un portavoce: “È deceduto domenica 4 ottobre 2020 presso l’American Hospital di Neuilly-sur-Seine“. Lo stilista viveva da anni a Parigi, nel 1999 aveva annunciato il suo ritiro dalla casa di moda lasciandola in mano alla sua assistente.

Chi era Kenzo Takada

Nato a Himeji, Giappone, il 27 febbraio 1939 è diventato uno dei maggiori espononenti non solo della moda giapponese ma anche mondiale. Quinto di sette figli, Kenzo Takada fin da piccolo aveva una sola grande passione: la moda. Un amore così grande da spingerlo a lasciare persino l’università per andare a studiare in una scuola di moda.

Diplomatosi nel ’64, Kenzo Takada decide di fare una scelta estrema, trasferirsi a Parigi e iniziare la sua carriera.

Un coraggio che gli sarà ripagato perché il successo busserà alla sua porta nel 1970, dopo la presentazione della sua prima collezione al Vivienne Gallery.

La prima boutique

A seguito della prima sfilata, Kenzo Takada aprì la sua prima boutique dal nome Jungle Jap, al quale seguì la prima apparizione di una sua modella sulla copertina di Elle.

Nel 1971 la sua linea acquista un successo planetario, sbarcando nella città che non dorme mai, New York City e, poco dopo, anche Tokyo.

Le incredibili sfilate Kenzo

Il genio di Kenzo Takada non era solo nella linea di moda, che dal 1983 divenne anche per uomo, di lui si ricordano le spettacolari sfilate, soprattutto quelle del ’78 e del ’79 quando le sue odelle si esibirono in un tendone da circo. Lui stesso entrò in scena a dorso di un elefante.

I famosi profumi

L’espansione del marchio kenzo coinvolse anche il ramo della profumeria, la linea Flower by Kenzo lanciata nel 2000 raggiunse un successo planetario, amata e apprezzata da tutti per le sue fragranze fresche e delicate.

Dal 1993 il marchio Kenzo divenne proprietà della compagnia francese LVMH.