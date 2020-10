Il 5 ottobre scorso, Gigi Sabani avrebbe compiuto 68 anni. Il figlio Simone lo ha ricordato con parole di grande affetto, che ricalcano il dolore sempre vivo per la sua prematura scomparsa. Nel salotto di Barbara d’Urso anche una rivelazione che la riguarda in prima persona.

Gigi Sabani, le parole del figlio a Domenica Live

13 anni dopo la morte di Gigi Sabani, il figlio Simone ha scelto di parlare di lui a Domenica Live, ospite di Barbara d’Urso nella puntata del 4 ottobre. Il ragazzo, nato dall’amore tra lo showman e Rita Imperi, ha raccontato il suo dolore per la perdita del padre, senza nascondere alcuni aspetti taglienti della sua esistenza.

Simone Sabani ha sofferto molto per la separazione dei genitori, e ha dichiarato apertamente il suo sentimento: “La cosa che mi manca di più di lui è la sua allegria, nonostante tutto“.

Simone Sabani: “Sono arrivato a pesare 170 chili“

La sofferenza per la separazione dei genitori è stata tema centrale dell’intervista rilasciata a Barbara d’Urso. Oggi Simone Sabani è un attore e ha costruito la sua carriera nel mondo del cinema, ma alle spalle ha un percorso non sempre facile e sereno.

“Sono arrivato a pesare 170 chili, questa credo sia la prima volta che ne parlo pubblicamente“. Si tratta di un argomento che non aveva mai trattato davanti alle telecamere: “Molte persone credono che io abbia perso qualche chilo, ma ne ho persi 80. Adesso sto a 90 chili, sono un’altra persona, è come se fossi rinato una seconda volta facendo un percorso molto lungo, molto difficoltoso. È una distruzione che arriva piano piano, non te ne accorgi.

Mi sono rivolto a un dottore…“.

L’aneddoto svelato a Barbara d’Urso

Durante la sua intervista, Simone Sabani ha anche fatto una rivelazione a Barbara d’Urso, svelando un aneddoto di tanti anni fa che riguarda proprio la conduttrice.

“Questa cosa non la sai – ha esordito rivolgendosi alla d’Urso –, stavamo a cena con papà a un ristorante a Roma, ai Parioli, e tu eri vicino a noi. Papà mi disse ‘Lei è fortissima, diventerà famosa’. Io ero un ragazzino…”. Immediata la reazione stupita della diretta interessata: “Ma davvero?

Stiamo parlando del 1980… Pensa, di strada ne abbiamo fatta…“.

