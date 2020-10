Preoccupazione in queste ore per moltissimi fan della celebre ex corteggiatrice di Uomini e Donne nonché ex gieffina e influencer a più zeri, Giulia De Lellis. Proprio questa mattina la De Lellis ha pubblicato alcune storie immortalandosi nella sala d’attesa dell’Istituto Clinico Humanitas per alcuni controlli.

Giulia De Lellis in clinica

Secondo quanto da lei stessa dichiarata la decisione di rivolgersi all’Humanitas, chiudendosi in clinica, sarebbe nata dalla sua stessa volontà di sottoporsi a tutti i controlli possibili ma di più, a riguardo, non proferisce. Lo si apprende così dalle sue stories pubblicate in queste ore su Instagram.

Sono numerosi i fan che in questi momenti stanno cercando risposte sulla salute di Giulia De Lellis che avrebbe volontariamente voluto rivolgersi a dei medici per dei controlli che sembrano apparentemente generali ma che così potrebbero non essere.

Si è mostrata molto tesa la De Lellis nella sala d’attesa, immortalando i movimenti nervosi in sala d’aspetto con scritto: “Chiedimi se sono agitata“.

Storia a cui ne è seguita una seconda dove la De Lellis si mostra con la classica “tenuta ospedaliera”: “Il look è cambiato ma l’ansia è rimasta“.

La rassicurazione di Giulia De Lellis per i seguaci

Di fronte alla forte preoccupazione dei tantissimi seguaci che quotidianamente la seguono sui social, la De Lellis ha deciso poi di scrivere qualche riga in loro rassicurazione: “Va tutto bene – scrive la De Lellis – ho solo deciso di chiudermi in una clinica e fare tutti i controlli generali possibili. Stasera torno a casa!“. Sembrano dunque controlli di routine che la De Lellis ha deciso, giustamente, di non trascurare: “È importante – scrive sempre nelle stories – non trascurare nulla soprattutto ciò che non possiamo visibilmente monitorare… Sono ipocondriaca pesante quindi sono in para… Ma sono anche positiva quindi sto cercando di bilanciare queste due cose“.

