Il nuovo Dpcm prevederà alcune novità già nell’aria da tempo, dall’obbligo delle mascherine all’aperto fino alle sanzioni per chi viola le nuove regole. Tamponi obbligatori anche per chi rientra da Gran Bretagna, Olanda, Belgio e Repubblica Ceca. Intanto però il Dpcm sembra a rischio di slittare un’altra volta, questa volta alla settimana prossima.

Obbligo mascherine all’aperto

Sulle mascherine sembra che le regioni stiano per uniformarsi tutte: il Dpcm infatti dovrebbe prevedere l’obbligo di indossarla sia all’aperto che al chiuso come già stabilito da alcune regioni. All’articolo 1 della bozza si prevederebbe “l’obbligo di avere sempre con sé, al di fuori della propria abitazione, dispositivi di protezione individuale, con possibilità di prevederne l’obbligatorietà dell’utilizzo anche all’aperto allorché si sia in prossimità di altre persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli anti-contagio previsti per specifiche attività economiche e produttive, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande“, riporta Tgcom24.

Come già visto nei mesi precedenti però i bambini sotto i 6 anni, come chi fa attività fisica e i soggetti con patologie e disabilità non compatibili con l’uso della mascherina potranno non indossarla.

Multe in arrivo per chi non rispetta le norme anti-covid

Previste anche numero sanzioni. Per chi non rispetta la quarantena e insomma l’isolamento domiciliare saranno previste sanzioni da 500 fino a 5mila euro e l’arresto da 3 a 18 mesi. Sotto la lente di ingrandimento anche il comportamento dei locali che non faranno rispettare le norme sanitarie con multe da 400 a 1000 euro e anche la chiusura dell’esercizio commerciale da 5 a 30 giorni.

Sanzioni amministrative anche per chi non rispetta l’obbligo di mascherina, che andranno, da quanto emerge, da 400 a 1000 euro.

Diventano obbligatori i tamponi anche per chi rientra da Gran Bretagna, Olanda, Belgio e Repubblica Ceca che vanno ad aggiungersi a quelli previsti per chi arriva da Croazia, Grecia, Malta, Spagna, oltre che da Parigi e altre sette regioni della Francia.

