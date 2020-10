Walter Zenga e Raluca Rebedea si separano. L’ex allenatore del Cagliari ha pubblicato sui social la notizia della fine del suo matrimonio. Tra di loro una lunga relazione e un matrimonio lungo quasi 15 anni che ora arriva al capolinea.

L’annuncio di Walter Zenga

“Quello che è apparso negli ultimi giorni sui media, sul divorzio della famiglia Zenga, è vero“, comincia così il post Instagram di Walter Zenga in cui decide di raccontare come stanno veramente le cose. “Non volevo che io e mia moglie arrivassimo a questo punto, ma la vita è piena di sorprese.

Confermerò ora, qui, in modo da non lasciare spazio a ulteriori interpretazioni“. Ex allenatore del Cagliari ed ex campione dell’Inter ha deciso di prendere il coraggio a due mani e rivelare il divorzio dalla moglie Raluca Rebedea, 38 anni.

“Io e mia moglie Raluca non siamo una coppia da qualche tempo, purtroppo i rapporti tra noi si sono raffreddati sia per la distanza tra di noi, creata a causa del mio lavoro di allenatore, ma anche perché non riconosco più la donna che mi stava accanto per 14 anni di matrimonio“, spiega l’ex portiere, come riporta AdnKronos.

“Mia moglie è radicalmente cambiata, ha deciso di prendere un’altra strada su cui andrà da sola d’ora in poi. La libertà che le ho sempre dato si è in qualche modo rivoltata contro di noi… Per rispetto per ciò che abbiamo vissuto insieme e per i nostri figli non posso darvi molti dettagli, soprattutto perché ho già chiesto il divorzio presso la Corte d’Appello di Dubai. Spero e vi chiedo di rispettare la mia privacy e lasciare che la vita prenda il suo corso naturale“, ha concluso Zenga che ha poi rimosso il post dal suo profilo Instagram.

