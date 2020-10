Scontro infuocato tra Patrizia De Blanck e la Marchesa Daniela del Secco D’Aragona al Grande Fratello Vip. Le due donne, volti noti dei salotti televisivi, danno vita ad un acceso dibattito sulle loro reali origini nobili. Scambi di accuse e parole molto forti, con la Contessa che non gliele manda a dire: “Vaff***ulo lo dico a te!”

Patrizia De Blanck contro la Marchesa D’Aragona

Al Grande Fratello Vip va in scena uno scontro accesissimo tra due delle figure nobiliari più note della televisione italiana. La Marchesa Daniela del Secco D’Aragona entra questa sera nella Casa di Cinecittà per un incontro faccia a faccia con l’acerrima ‘nemica’ Patrizia De Blanck, concorrente di questa edizione.

La Contessa ha più volta speso parole negativi nei confronti della Marchesa, arrivando a definirla “fasulla”. Tra le due nobildonne sono numerosi i conti in sospeso e il fatidico confronto-scontro in prima serata ha luogo nella puntata di questa sera. In giardino si consuma un vero e proprio scontro tra titani, con la De Blanck ironicamente protetta da due body-guards d’eccezione: Andrea ed Enock.

Marchesa vs Contessa: lo scontro in giardino

Lo scontro si preannuncia infuocato e a cominciare è la Marchesa D’Aragona: “È da mesi che da Barbara D’Urso non si fa altro che parlare della tua fasulla nobiltà, anche esperti ne parlano.

Io ti ho avvertita. Ti consiglio di rimanere qui più a lungo possibile. Te lo sto riferendo solo per cordialità. Quando uscirai, pensaci perché c’è fuori il mondo che impazza, anche le persone che pensavi fossero tuoi amici, hanno detto cose infamanti“. Ma la De Blanck non sente ragioni e la gela: “Non ho bisogno dei tuoi avvertimenti“.

La Marchesa ripete insistentemente quanto stia accadendo fuori dalla Casa, in relazione alla presunta falsa nobiltà della Contessa: “Anziché cambiare città, dovresti cambiare galassia. Sono andati tutti a dimostrare perché non si evince da nessuna parte la sua nobiltà, hanno anche chiamato gli esperti. Quando uscirai, vedrai“.

De Blanck all’attacco: “Vaff***ulo lo do a te!“

La rabbia di Patrizia De Blanck esplode quando la Contessa inizia a parlare della sua famiglia, facendo allusioni a queste voci sul suo non essere realmente una nobile: “Non ti permetto di toccare la mia famiglia perché tu non sei nessuno.

La famiglia mia tu non la tocchi bella“. A prendere le difese della De Blanck interviene anche Alfonso Signorini: “Io di bugie sul conto della contessa De Blanck ne ho sentite parecchie. Detto questo, la Contessa sa difendersi da sola“.

Ma lo scontro diventa sempre più acceso e le due parti non recedono. La Marchesa D’Aragona rivanga nel suo passato lanciando alla ‘rivale’ una pesante accusa: “Tu non hai fatto altro che infamare la mia persona e la grande buffona sei tu“. La risposta della De Blanck è a modo suo: accesa, sincera e piuttosto rude nella scelta delle parole.

La Contessa la attacca senza mezzi termini: “Io ho solo due parole: ‘vaff***ulo’ e ‘str***a’, e il vaff***ulo te lo do a te!“. L’ultima parola spetta alla Marchesa D’Aragona, che chiude lo scontro prima di andarsene: “Fai discorsi di cacca, sei l’ultima al mondo. Vedrai cosa succederà quando uscirai“.

