Tra tutti i concorrenti in gara, sicuramente Costantino Della Gherardesca è il più istrionico e fantasioso. Ogni sua performance nasce con la volontà di elaborare un tema e lanciare un messaggio e, sicuramente, con l’esibizione di sabato 10 ottobre ha fatto centro, diventando campione di simpatia incontrando però il muro dei giudici che ancora lo punzecchiano sul ballo.

Uno scontro caratterizzato da botta e risposta pesanti mascherati da una profonda ironia.

Costantino Della Gherardesca diventa un fiore

In occasione della ricorrenza dell’85° compleanno di John Lennon, Costantino Della Gherardesca ha deciso di omaggiare lui e i Beatles con un’esibizione a tema e dalla scenografia più che originale.

Lo studio si è trasformato in un mondo rielaborato dei Teletubbies con sfumature rinascimentali; l’idea era proprio questa, lanciare un messaggio di rinascita e luce dopo il periodo buio vissuto e che ancora sembra prossimo a tornare.

Lui e la ballerina Sara Di Vaira vestiti come fiori giganti che si muovono liberi in un giardino incantato, illuminato da un sole che ha preso in prestito il volto di una sorridente Milly Carlucci.

Scenografia più che apprezzata dalla padrona di casa che, ridendo, ha detto: “Ho visto qualcosa di improprio, posso dirlo?

Questa è appropriazione indebita”. L’esibizione iniziata sulle note di Here comes the sun e seguita su Obla di Obla da ha entusiasmato il pubblico, ma i giudici sono stati di tutt’altro avviso.

Carolyn Smith contro Costantino della Gherardesca

“Facciamo girare l’economia così Milly può trovarsi una giuria più cosmopolita e meno infame” ha provocato Costantino prima dell’esibizione, una provocazione che non gli è stato

“Obla di Obla Oh my God NO” ha esordito Carolyn Smith che non ha apprezzato l’esibizione attaccando per prima cosa la tecnica di ballo usata, “Non è un boogie ma un jaive.

(…) Sinceramente meglio prendere un tagliaerba e tagliare qualcosa” ha commentato durissima. A quel punto Costantino Della Gherardesca a preso la parola: “Carolyn, sei così feroce con noi? Una grande professionista come te che ha giudicato programmi nelle isole Falkland. Siete tutti caduti nella rete del mio amico Gilles e delle sue belle parole, se vuoi le dico anche io le belle parole”.

“È una battuta, io non dico mai battute, diciamo che hai ballato bene ma la prossima volta aspetta che dico le cose, però ti penalizzo adesso”.

“Carolyn apprezza l’originalità” ha detto Costantino, seguito da Sara Di Vaira che ha aggiunto: “Noi siamo l’unica coppia che non si è baciata”.

Costantino ai giudici: “Voi non avete capito”

“Sono quattro puntate che noi raccontiamo storie e voi non avete capito” ha ribadito Costantino.

“Ci ho visto un trionfo di Rinascimento, ho visto la Venere di Botticelli (..) ho trovato un messaggio per il futuro, sono più ottimista stasera” ha detto Fabio Canino. Di nuovo duro Mariotto che gli ha detto che sono andati fuori tempo, immediatamente interrotto da Sara Di Vaira che ha di nuovo attaccato gli altri concorrenti: “Per andare fuori tempo occorre muoversi, se lui stesse fermo e io gli girassi intorno nessuno andrebbe fuori tempo“.

“Comunque Sara inizia a parlare come Costantino” ha detto Selvaggia Lucarelli, “Chi va con lo zoppo impara a zoppicare” ha replicato Sara. “Io apprezzo lo sforzo immane di Costantino che riesce a nascondere come balla” è intervenuta la Lucarelli.

“Sono vittima dei vostri Selvaggi pregiudizi” ha risposto Costantino tutto all’insegna dell’ironia. Il confronto si è conclsuo con l’ennesima provocazione di Della Gheradesca che sullo slogan: “Più Liza Minelli“, ma alla fine la giuria in parte ha ceduto, ammettendo i miglioramenti ricordandogli però che è un programma basato sul ballo.

L’intervento di Alberto Matano

“Sei molto comico ma riesci a dire cose molto pesanti con ironia e vestito da Margherita” ha esordito Matano ponendo una domanda alla giuria: “Perché siamo qui? Perché c’è un pubblico a casa, famiglie, i bambini, chi ama John Lennon e chi ama i Teletubbies… Lui è riuscito a fare questo miracolo in cui i bambini che amano i teletubbies si appassionano, chi ama John Lennon lo stesso..

ci sono sempre citazioni, contemporaneità… that’s entertainment“.

La puntata si è conclusa con Costantino Della Gherdasca e Tove Maria Catalani insime a Tove Villför al ballottaggio, dopo le rispettive seconde esibizioni è arrivato lo scherzetto finale di Milly Carlucci di chiudere senza eliminazione rimandando i concorrenti alla prossima puntata. Decisione che dalla coppia Della Gherardesca e Di Vaira non è stata accolta benissimo, tant’è che hanno lasciato il palco durante i saluti finali.

