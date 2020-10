Reagan Hancock, una donna incinta di quasi 8 mesi, pensava che avrebbe soltanto passato un pomeriggio con un’amica, quando l’ospite l’ha aggredita e le ha portato via con la violenza il feto che aveva in pancia.

Gli eventi: un “furto” inatteso

È successo a New Boston, in Texas. Quella che doveva essere una semplice visita tra amiche è diventata un incubo. Reagan Hancock, 22 anni, era incinta della sua seconda figlia.

L’amica che l’ha aggredita sarebbe Taylor Parker, 27 anni, di Simms, sempre in Texas. Sarebbe stata lei ad aver preso un coltello per sottrarre il bambino alla donna.

Dopodiché, avrebbe portato il feto fino in Oklahoma, e sarebbe arrivata con un’ambulanza fino all’ospedale di Idabel. Pare abbia detto che sua figlia non riusciva a respirare. Il feto era già morto da ore.

Parker è stata accusata di aver rapito e ucciso un bambino non ancora nato. Il suo gesto ha anche ucciso Hancock. La madre della vittima, Jessica Brookes, l’ha trovata morta in casa sua, ad Austin Street, venerdì scorso.

La vicinanza della comunità

Subito dopo la tragedia, persone vicine alla famiglia hanno organizzato una raccolta fondi su PayPal per il marito Homer e la loro figlia.

Nel messaggio sulla pagina della raccolta Parker è stata definita “Qualcuno che Reagan considerava amico”.

La comunità ha inoltre organizzato una vendita di magliette in loro onore. I profitti andranno tutti alla famiglia.

Il giornalista Kenny Mitchell ha scritto un tributo ai familiari sul Bowie County Citizens Tribune, un giornale della zona: “Stamattina prego che la famiglia di Reagan possa trovare un modo per sentire la nostra compassione nei prossimi giorni. Non farà andare via il dolore, la pena e la perdita saranno sempre lì, ma le attenuerà abbastanza da permettere loro di sopravvivere a tutto questo”.

