Le previsioni meteo per il weekend italiano dal 16 al 18 ottobre riservano un quadro di maggiore stabilità in progressiva estensione sull’Italia, ma con residue piogge su alcune regioni. Secondo gli esperti di CentroMeteoItaliano.it, il maltempo avrebbe le ore contate, ma il fine settimana sarà intaccato da qualche disturbo.

Previsioni meteo del weekend

Nel weekend dal 16 al 18 ottobre, sull’Italia il maltempo non abbandonerà del tutto la scena, concedendosi ancora qualche finestra insidiosa in alcune regioni del Paese.

Il deciso miglioramento atteso tra le giornate di sabato 17 e domenica 18 ottobre è anticipato da un residuo margine di instabilità insistente tra il pomeriggio e la serata di venerdì 16, con piogge che tenderanno a insinuarsi su alcune aree del Centro Sud, in Sicilia e Sardegna fino all’indomani.

Cosa succederà sabato 17 ottobre

Nella giornata di sabato 17, attesi locali rovesci mattutini su Marche, Campania, Calabria e Isole maggiori, con un generale quadro di nuvolosità alternata a importanti schiarite nel resto della Penisola e fenomeni in progressivo esaurimento.

Nel corso del pomeriggio, l’instabilità e le piogge tenderanno a concentrarsi maggiormente su Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata e Calabria, mentre al Nord si assisterà a un progressivo miglioramento.

In serata, secondo gli esperti, locali rovesci potrebbero interessare regioni come Liguria, Veneto e Emilia-Romagna. Sul fronte delle temperature, atteso un generale calo nelle minime, con massime in lieve aumento al Centro Nord.

Domenica 17 ottobre: sole e qualche pioggia

Secondo le elaborazioni degli esperti, quella di domenica 17 ottobre sarà una giornata caratterizzata da condizioni decisamente più stabili, ma non sono esclusi acquazzoni pronti a interessare alcune aree interne del Sud.

Malgrado un quadro di maggiori schiarite, le temperature tenderanno ad assestarsi su valori inferiori di circa 4-5 gradi rispetto alla media del periodo.

L’aumento della pressione concederà quindi una tregua e andrà a innestarsi sulla Penisola per restarvi fino alla prossima settimana, quando l’anticiclone tornerà in scena portando con sé un tempo più stabile e soleggiato.

Fonte meteo: www.centrometeoitaliano.it