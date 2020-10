Mattatori del sabato sera di Canale 5, Rudy Zerbi e Gerry Scotti sono ospiti di Verissimo per un’intervista doppia a Silvia Toffanin. I due conduttori, giudici amatissimi di Tu si que vales, raccontano a Silva Toffanin il successo del programma e si sbilanciano sul loro rapporto, lavorativo e d’amicizia.

Gerry e Rudy da Silvia Toffanin

Tu si que vales è ormai un appuntamento fisso del sabato sera per i telespettatori di Canale 5. Il talent show appassiona sempre più il suo pubblico e, di anno in anno, gli ascolti sono sempre crescenti.

Complici, oltre le esibizioni dei talenti in gara, anche l’ironia e il feeling fra i giudici, sempre pronti a commentare i concorrenti con grande sincerità. Non solo Maria De Filippi, Teo Mammucari e il giudice popolare Sabrina Ferilli: anche Rudy Zerbi e Gerry Scotti sono stati confermati in questa edizione. E proprio loro, nella giornata di oggi, sono ospiti del nuovo appuntamento con Verissimo, condotto da Silvia Toffanin. I due conduttori sono pronti a raccontare il rapporto, non solo quello lavorativo ma anche quello più strettamente personale: sono infatti legati da una forte amicizia.

Davide Mengacci nel destino di entrambi

Gerry Scotti è felice di avere il collega al suo fianco in questa chiacchierata con Silvia Toffanin: “12 anni di carriera insieme. Mi fa molto piacere avere Rudy qui perché è come celebrare un rapporto e un’amicizia. Tutto quello che vedete è frutto del nostro enorme andare d’accordo, rispettarci e volerci bene“. Per il collega Rudy Zerbi ha solo parole al miele: “Io penso sempre a Gerry, stare vicino a lui fa questo effetto, che poi è l’effetto che fa a tutti: lui regala gioia.

E poi lui ha conosciuto il mio papà prima di me“. Questa dichiarazione lascia Silvia Toffanin letteralmente sgomenta. Gerry Scotti prova a spiegare: “È un colpo di scena. Io ho avuto il piacere di lavorare con Davide Mengacci e sono stato e sarà amico di Davide Megacci. Quando ho conosciuto lui non sapevo di questa cosa. Quando me l’hanno detto è stata una sorpresa: avere due amici che sono padre e figlio“. Rudy Zerbi conferma quanto affermato dall’amico: “È una cosa clamorosa, assurda“.

